Reino Unido: Theresa May gana voto de confianza del Partido Conservador

La primera ministra británica, Theresa May Credito: Web

Londres, diciembre 12 - La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ganó este miércoles el voto de confianza de su partido y permanecerá en el cargo, con 200 votos a favor y 117 en contra.



El reglamento interno del Partido Conservador establece que no podrán realizar durante un año otro proceso similar contra la primera ministra.



La realización de la moción de confianza a May fue posible luego de que el Comité de 1922, grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, recibiera las 48 misivas necesarias para iniciar el proceso.



Para que May perdiera la moción debía recibir 158 votos en contra de los 317 legisladores de su partido. En ese caso, la primera ministra debía dimitir y la formación política iniciaría un proceso interno para elegir un nuevo líder.



El pasado lunes, May aplazó la votación sobre el Brexit en el Parlamento porque los legisladores no darían su apoyo al acuerdo con la Unión Europea (UE). La primera ministra aseguró que seguirá conversando con los líderes europeos para llegar a un pacto.



La salida de Reino Unido de la UE está programada para el 29 de marzo de 2019.



¿Cómo llegó May a la votación del voto de confianza?



Las dificultades de las negociaciones sobre el Brexit provocaron una visión de desconfianza desde el Partido Conservador hacía May, en especial por retrasar la votación que se celebraría este martes sobre el Brexit, dado que la primer ministra sabía que perdería.



En este caso, la votación se realiza luego que el presidente del “Comité 1922” Graham Brady recibiera las 48 cartas necesarias, del 15 por ciento de diputados, para iniciar el proceso.