Colombia dice que "no se deja amedrentar" y "tampoco se dejará provocar" por ejercicios militares de Venezuela

Credito: Web

11-12-18.-Colombia no se dejará "provocar" por los ejercicios de defensa que inició el gobierno de Nicolás Maduro con el apoyo de Rusia, que envió dos bombarderos a Venezuela, afirmó el martes el ministro colombiano de Defensa, Guillermo Botero, reseñó la agencia AFP.



El funcionario aseguró a W Radio que las maniobras militares de Venezuela no son nuevas y que frente a ellas, las Fuerzas Armadas han actuado siempre con una "prudencia a toda prueba".



"Colombia no es un país provocador, ni provoca, ni deja que lo provoquen", declaró Botero.



El lunes, Rusia desplazó a Venezuela dos bombarderos Tu-160, un avión de transporte An-124 y un avión de pasajeros Il-62.



El envío forma parte de unos ejercicios destinados a la defensa del país con las mayores reservas de petróleo del mundo, que enfrenta una severa crisis económica y al mismo tiempo sanciones financieras de Estados Unidos.



Aliado estratégico de Washington y "socio global" de la Alianza Atlántica OTAN, Colombia lidera la presión regional que pretende aislar diplomáticamente al gobierno de Maduro, al que tacha de "dictadura".



El domingo el mandatario venezolano denunció una vez más los supuestos planes de Estados Unidos para derrocarlo, en una conspiración que, según él, involucra a Colombia.



Bogotá, que ha negado enfáticamente buscar la salida por la fuerza del gobierno de Maduro, insistió este martes en que seguirá actuando con "prudencia" frente a las maniobras venezolanas.



Colombia "no se deja amedrentar, pero tampoco se deja provocar ni sale a provocar a los vecinos, a ninguno de nuestros vecinos", sostuvo el ministro de Defensa.



Los dos países latinoamericanos, que comparten una frontera de 2.200 km, prácticamente mantienen congeladas sus relaciones desde mediados de 2017, y cada tanto escalan su guerra de declaraciones.