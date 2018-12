Brasil: Lula denunció condena arbitraria en su contra

11 Dic. 2018 - El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva denunció nuevamente que ha sido víctima de una farsa judicial para impedir su reelección como Presidente de la nación y la vulneración de su derecho a un juicio justo, por lo que ratificó que seguirá luchando porque se haga justicia.



“Brasil y el mundo saben que los fiscales de Lava Jato, Sergio Moro y el Tribunal Regional Federal de la cuarta región (TRF-4) armaron una farsa judicial para impedir que yo fuera elegido Presidente una vez más”, aseguró el exmandatario en la misiva que fue leída en la Conferencia Internacional en Defensa de la Democracia, organizada por el Partido de los Trabajadores (PT).



En la misiva, reseñada por Telesur, Lula denunció la violación de su derecho a un juicio justo y la condena arbitraria que resultó en su prisión política al no valorar la justicia brasileña las pruebas que determinaban su inocencia.



“Hoy estoy seguro de que tengo el sueño más leve y la conciencia más tranquila que los que me condenaron. No quiero favores, quiero simplemente justicia. No cambio mi dignidad por mi liberación”, escribió el ex mandatario.



Este lunes, miembros de movimientos sociales, sindicatos y otras organizaciones realizaron un acto por la libertad del expresidente en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, además representantes de partidos progresistas de Portugal, Francia, Ecuador, Argentina, Uruguay, España y Grecia, entre otros, se sumaron a la jornada para exigir la libertad de Lula.



A los 73 años, Lula da Silva cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba, estado Paraná en Brasil, una condena de 12 años por supuestamente haber incurrido en delitos de corrupción y lavado de dinero.



El fundador del PT ha reafirmado constantemente su inocencia y calificado de farsa las acusaciones en su contra.



“Voy a pagar porque soy un hombre que creo en Dios, en la justicia y un día la verdad va a prevalecer sobre lo que está pasando”, afirmó Lula a mitad del pasado mes durante una audiencia.

