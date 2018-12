(VIDEO) Uruguay: Autoridades del estado rechazan posibilidad a reeleción en la OEA de Luis Almagro

La vicepresidenta, Lucía Topolansky, opinó sobre la posible reelección de Luis Almagro al frente de la OEA y dijo que “no sería oportuno”. https://t.co/KtnEJnCUOv — Montevideo Portal (@portalmvd) 8 de diciembre de 2018

10 Dic. 2018 - La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, dijo que su país no debería apoyar la reelección de Luis Almagro en la secretaría general de la OEA. “Personalmente pienso que no sería oportuno reelegirlo, sobre todo por el instigamiento a invasión que es algo que el Uruguay no puede tolerar. Una invasión a cualquier país, porque nosotros somos pequeños y si aceptamos la invasión de otro país ‘ojo al gol’”, afirmó Topolansky.En septiembre de 2018 el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, dijo que no apoyarían la reelección de Almagro, si se planteara ese escenario.Por su parte, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica dijo que Almagro debería renunciar a la coalición de gobierno “Frente Amplio” por su apoyo a una posible intervención militar contra Venezuela. Mujica dio estas declaraciones durante un acto con Carolina Cosse, la precandidata a la presidencia por el Fente Amplio.“En nuestro país hemos sufrido en nuestra historia corta tres intervenciones y sabemos que en las intervenciones que vienen de afuera siempre los que pagan el peor precio son los más débiles. Tenemos una experiencia internacional de lo que han sido las intervenciones: Irak está peor que antes, Libia quedó desecha”, agregó Mujica.Mujica apuntó a EEUU como el promotor de una invasión a Venezuela. “En América Latina cuando se habla de intervención… ¿intervención de quién? Ya sabemos de quién. De quien se quedó con la mitad de México. De quien hizo una invasión a Colombia para inventar Panamá por un canal”.