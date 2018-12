Theresa May cancela votación parlamentaria sobre acuerdo de Brexit; proceso entra en lo desconocido

10-12-18.-La primera ministra británica, Theresa May, suspendió el lunes de forma abrupta la votación parlamentaria sobre su acuerdo de Brexit, hundiendo en el caos los planes de Reino Unido de abandonar la Unión Europea tras admitir que se exponía a una dura derrota.



Opositores al brexit flamean banderas a las afueras del Parlamento en Londres, dic 10, 2018. REUTERS/Henry Nicholls

La decisión adoptada por May en la víspera de la votación parlamentaria abre un abanico de posibles escenarios, que van desde un Brexit desordenado sin acuerdo a otro referendo sobre la membresía en la UE. El mismo puesto de May podría estar en peligro, en medio de llamados de los partidos opositores para que dimita.



May aseguró que su intención sigue siendo presentar su acuerdo a los legisladores, aunque dijo que pedirá primero a la UE más “garantías” sobre el principal punto de fricción: el establecimiento de garantías de que no habrá una frontera dura en la isla de Irlanda, que según sus críticos significa que Reino Unido podría terminar estando sujeta de forma indefinida a las reglas de la UE tras su salida.



Al anunciar el aplazamiento, May fue objeto de las risas de algunos legisladores cuando dijo que hay un amplio apoyo por el acuerdo y que ha escuchado con atención los diferentes puntos de vista en torno al texto, resultado de 18 meses de tortuosas negociaciones.



“Si siguiéramos adelante y celebráramos la votación mañana, el acuerdo sería rechazado por un margen significativo”, dijo May al Parlamento, agregando que tiene confianza en que se trata del acuerdo adecuado.



“Por tanto, aplazaremos la votación agendada para mañana y no procederemos a dividir la Cámara en este momento”, comentó May. Mientras, Reino Unido seguirá acelerando sus planes de contingencia para la posibilidad de un Brexit sin acuerdo cuando abandone el bloque el 29 de marzo.



La libra esterlina cayó hasta su nivel más bajo desde abril de 2017, a 1,2527 dólares. El día en que se celebró el referendo del Brexit operaba a 1,50 dólares.



El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, dijo que Reino Unido no tiene ya “un gobierno que funcione” y pidió a May que “deje espacio” para la llegada al poder de los laboristas.



La decisión de cancelar la votación se conoció apenas horas después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó que Londres puede retirar de forma unilateral su decisión de abandonar el bloque el 29 de marzo.



“Reino Unido es libre de revocar unilateralmente la notificación de su intención de retirarse de la UE”, indicó la corte. “Tal revocación, decidida de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales nacionales, tendría el efecto de que el Reino Unido permanezca en la UE bajo términos que no han cambiado”, agregó.