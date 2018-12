Francia responde a los tuits de Trump: "No comentamos sus asuntos internos y queremos reciprocidad":

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian Credito: Web

9 de diciembre de 2018.- "No tenemos consideraciones sobre la política interna de Estados Unidos y queremos que sea recíproco", ha declarado este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian. El político ha hecho esta declaración en respuesta a las recientes publicaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en su cuenta personal de Twitter.



En dichos tuits el mandatario instó a "terminar el ridículo y extremadamente caro Acuerdo de París" tras las nuevas manifestaciones de los 'chalecos amarillos', llevadas a cabo este sábado en Francia.



"El día y la noche muy triste en París. ¿Tal vez es hora de terminar el ridículo y extremadamente caro Acuerdo de París y devolver el dinero a la gente en forma de impuestos más bajos?" escribió el mandatario. "¡EE.UU. estaba más adelantado en esto y fue el único país importante donde las emisiones bajaron el año pasado!", agregó.



Con respecto a las afirmaciones del presidente de que los manifestantes en París estaban cantando 'We want Trump' (¡Queremos a Trump!), el ministro francés indicó: "Los 'chalecos amarillos' no se manifestaron en inglés, que yo sepa".



"El Acuerdo de París no está funcionando tan bien para París. Protestas y disturbios en toda Francia. Las personas no quieren pagar grandes sumas de dinero, en gran medida a países del tercer mundo (que se dirigen de manera cuestionable), a fin de proteger el medio ambiente. Cantando (los manifestantes) "¡Queremos a Trump!" Amo a Francia", escribió el mandatario estadounidense.



El Acuerdo de París estipula cómo limitar el desarrollo del cambio climático y desacelerar el calentamiento de la Tierra, con el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C sobre los niveles preindustriales y limitar el aumento a 1,5°C.