México: "Con lo que nos dejaron vamos a rescatar a nuestro país" dijo López Obrador

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional Credito: Rt actualidad

9 de diciembre de 218.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ilustrado con un ejemplo la forma en que conseguirá los fondos para asegurar el progreso de su país pese a la incredulidad del "antiguo régimen" de los que "se acaban de ir" del Gobierno mexicano.



"El periodo neoliberal, para hacer un símil, es como el que asalta un banco y está metiendo el dinero en costales, en la bóveda", ejemplificó este sábado López Obrador durante la presentación del Programa Nacional de Electricidad desde Malpaso, Chiapas.



"De repente suena la alarma, y ya no les da tiempo de llevarse todo. Y con lo que nos dejaron, con eso vamos a rescatar a nuestro país", aseguró el mandatario. Agregó que hoy en día "todo el presupuesto se gasta en mantener al Gobierno".



"Le cuesta mucho al pueblo mantener al Gobierno. Es un Gobierno mantenido y bueno para nada", aseveró el presidente mexicano.



Hablando desde la presa de Chicoasén, López Obrador señaló que uno de sus objetivos centrales para el sexenio que inicia es devolver la autosuficiencia al sector energético, de forma que ya no sea necesario adquirir de manos privadas el 50 % de la energía eléctrica que se consume en el país.



El mandatario descartó construir más plantas hidroeléctricas, pero calificó de "extraordinario" que previo al arranque de su Gobierno "no hayan podido privatizar las sesenta" ya existentes. Asimismo, vio positivo el hecho de que cerca del 80 % del potencial petrolero del país no figure al día de hoy en contratos privados.



Según trascendió, la nueva Administración pretende complementar el ahorro previsto en estos pasos de "austeridad" con 20.000 millones de pesos (cerca de 990 millones de dólares) adicionales al presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad que serán solicitados al Congreso de la Unión.