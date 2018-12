“Tonto como una piedra” y “vago como el demonio”…, dice Trump de sobre Rex Tillerson

Credito: Web

08-12-18.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que su ex secretario de Estado Rex Tillerson era “tonto como una piedra” y “vago como el demonio”, en respuesta a unas declaraciones previas que dibujan al mandatario como un hombre “indisciplinado” que actúa “por instinto”.



Trump ha utilizado Twitter para destacar el “gran trabajo” que está haciendo su nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, que sustituyó a Tillerson el pasado mes de marzo.



“Su predecesor, Rex Tillerson, no tenía la capacidad mental necesaria”, ha asegurado. Según ha afirmado, “era tonto como una piedra” y “vago como el demonio”.



Trump no ha explicado por qué lo eligió entonces para ser el jefe de la diplomacia estadounidense. “No pude deshacerme de él lo suficientemente rápido”, se ha limitado a decir.



Sin embargo, “ahora la historia es totalmente distinta”. “¡Tenemos un gran espíritu en el Departamento de Estado!”, ha escrito, en alusión a Pompeo. “Estoy muy orgulloso de él”, ha asegurado.



El magnate neoyorquino ha contestado así a Tillerson, que en un acto para recaudar fondos para el Centro Anderson de Houston, celebrado el jueves por la noche, definió a Trump como un presidente “indisciplinado”.



Tillerson ha confesado que Trump le pidió en numerosas ocasiones que hiciera cosas que legalmente eran imposibles, por lo que cree que el inquilino de la Casa Blanca terminó sintiéndose “realmente frustrado”.



“Cuando el presidente decía ‘esto es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer’, yo le tenía que decir ‘entiendo lo que quiere pero no puede hacerlo de esa forma porque viola esta ley o viola este tratado'”, ha relatado. “Creo que se cansó de mí por ser el tipo que le decía todos los días lo que no podría hacer”, ha apuntado.



También ha contado que intentó que Trump redujera el uso de Twitter para hacer anuncios o dar opiniones. “Me preocupaba que pareciera que el pueblo estadounidense quería saber tan poco sobre las cosas que estaba satisfecho con 128 caracteres”, ha indicado.



Interrogado sobre por qué se rompió la relación entre ambos apenas un año después de ser designado para el cargo, lo ha atribuido a que tenían “estilos radicalmente distintos”. Así, ha revelado que le fue “muy difícil” pasar del riguroso sistema de una multinacional como ExxonMobil, donde ejercía como CEO cuando Trump le fichó, a trabajar con un hombre “muy indisciplinado”: “Actuaba por instinto”.



Tillerson ha aclarado que, a pesar de la dureza de sus palabras, que han sido recogidas este viernes por la prensa estadounidense, no pretende atacar a Trump, sino expresar algo que le preocupa como ciudadano.