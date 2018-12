Vicepresidenta de Colombia da por muerto a expresidente por error y rectifica

7 Dic. 2018 - La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, rectificó este jueves un tuit en el que anunció por error la muerte del expresidente conservador Belisario Betancur (1982-1986), de 95 años y hospitalizado en Bogotá."Lamento mucho haber recibido una información equivocada que dio lugar a mí nota de pésame.. Me alegra saber que el presidente Belisario Betancourt (sic) sigue vivo", escribió Ramírez en Twitter.La vicepresidenta había anunciado minutos antes la muerte del exmandatario y enviado condolencias a su familia."QEPD el ex presidente Belisario Betancur. Su vida, su obra, su amor por Colombia, su curiosidad intelectual insaciable, su grandeza como hombre público y en el retiro, constituyen un ejemplo sobre el deber ser. Fortaleza para Dalita y toda su familia", dijo en la misma red social.Al momento su mensaje fue replicado por varios medios y se desató una cadena de reacciones.Ante su metedura de pata, Ramírez dio más explicaciones sobre lo sucedido."He borrado el trino derivado de una información equivocada que me pasaron durante una reunión. Todos los colombianos y los demócratas del mundo , nos alegramos de saber que" el expresidente "está vivo", dijo la alta funcionaria conservadora.La Fundación Santa Fe, donde está internado el exmandatario, aún no se ha pronunciado sobre el estado de Betancur, quien enfrenta problemas renales.