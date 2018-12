Luis Almagro buscará la reelección como secretario general de la OEA

Credito: Archivo

Washington, diciembre 5 - El uruguayo Luis Almagro anunció este jueves su intención de buscar la reelección como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo que asumió en 2015 por un lustro.



“Embajadores de #Colombia y #EUA me han transmitido planteo conjunto de grupo de países expresando apoyo a mi candidatura para reelección como Secretario General de la #OEA”, escribió Almagro en Twitter. “He decidido aceptar dicha responsabilidad.”



El anuncio llegó de manera sorpresiva porque al asumir el cargo había dicho públicamente que no buscaría la reelección y en abril de este año publicó un video en el que aseveró que “la reelección no es un derecho humano, e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o los votantes”.



Almagro se pronunció en esa ocasión sobre la tendencia de algunos mandatarios latinoamericanos que modificaban las leyes para prolongar su estadía en el poder.