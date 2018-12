Samuel Moncada y María Fernanda Espinosa

Nueva York, diciembre 6 - Venezuela propone a ONU establecer Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.



Para lograr este objetivo el embajador representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, presentó este miércoles a la presidenta del 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa, la versión final del borrador contentivo de la respectiva resolución a nombre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).



El citado proyecto contempla declarar el 24 de abril Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.



En este mismo tenor, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, desde su llegada a la Presidencia de la República en el año 2013, ha continuado el legado del comandante Hugo Chávez de impulsar la consolidación de un mundo pluripolar y la paz entre los pueblos, tomando en cuenta la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos de los pueblos.



Es así que su lucha ha dado frutos y hoy Venezuela es conocida por promover la Diplomacia de Paz, y por mantener su posición de rechazar el terrorismo, no obstante las agresiones de la cuales ha sido objeto el país por parte de gobiernos derechistas de la región y de otros continentes del mundo.

