EEUU: Trump quiere cárcel para su exabogado Michael Cohen

El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó hoy sus redes sociales para pedir mayor castigo en los tribunales para su exabogado Michael Cohen, pieza clave en una investigación sobre las elecciones en 2016.



A través de su cuenta en Twitter, seguida por más de 56 millones de usuarios, Trump escribió que Cohen -hombre que fue de su entera confianza- 'debería cumplir su sentencia completa'.



En opinión de observadores, de esta forma el gobernante republicano se lava las manos y elimina cualquier posibilidad de indulto para su antiguo representante legal, al que tildó hace poco de débil y mentiroso.



El mandatario -bajo escrutinio público de nuevo- subrayó en el propio mensaje que el letrado 'inventa historias' con el supuesto fin de 'obtener un gran trato reducido para él mismo, su esposa y su suegro...'



La semana pasada el letrado fue declarado culpable de dar testimonios falsos ante el Congreso respecto a una pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre los pasados comicios presidenciales.



Según admitió el mismo Cohen -colaborador de Trump por más de una década- no fue fiel a la verdad durante una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en septiembre de 2017.



En aquel momento, el jurista afirmó que actuó en nombre del inquilino de la Oficina Oval para negociar la edificación de una Torre Trump en Moscú y como los intentos habían fracasado en enero de 2016 no volvieron a discutir el asunto.



Sin embargo, la información revelada por el equipo de Mueller sostiene que las pláticas continuaron hasta junio de ese año y que Cohen habló con Trump sobre eso al menos otras tres veces.



El exabogado del mandatario se declaró culpable en agosto de ocho cargos de violaciones de financiamiento de campaña, y fraude fiscal y bancario.



Pero con el giro que dio el caso, obtuvo ahora otro acuerdo de culpabilidad que establece la cooperación con Mueller y el que enfrente apenas una sentencia de cero a seis meses de cárcel por mentir en el Congreso.



Medios de prensa recuerdan que Cohen acumuló secretos y trapos sucios sobre su jefe, algunos de los cuales salieron a flote a raíz de la investigación.



Por ejemplo, el abogado tuvo conocimiento de pactos y abultados pagos a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo de revistas para adultos Karen McDougal.



