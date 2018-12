España: Regreso de la ultraderecha le complica los cálculos políticos a Pedro Sánchez

Santigo Abascal, lider del partido ultranacionalista VOX Credito: AFP

03-12-18.-La irrupción de un partido ultraderechista en un Parlamento regional por primera vez en España desde el regreso de la democracia tras la muerte de Francisco Franco en 1975, sacudió el escenario político del país en el inicio de una cargada temporada electoral.



Primer examen electoral desde la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez en junio, las elecciones anticipadas en Andalucía, la región más poblada de España y feudo tradicional socialista, provocaron el domingo “un terremoto” que “cambia el panorama político nacional”, estimó en su editorial el diario El País.



Esto ocurre a las puertas de un 2019 de alto voltaje electoral, con comicios municipales, regionales y europeos el 26 de mayo y unas muy probables legislativas a nivel nacional durante el año.



Fundado en 2013, Vox se convirtió el domingo en el primer partido ultraderechista en entrar en un Parlamento regional español desde que se restableció la democracia hace más de cuarenta años.



Con 12 diputados regionales, Vox tendrá peso en la formación del futuro gobierno regional. El Partido Popular (derecha) y Ciudadanos (centroderecha) no han excluido una alianza con esa formación.



En Polonia para participar en la conferencia sobre el clima COP24, Pedro Sánchez aseguró en Twitter que “los resultados en Andalucía refuerzan nuestro compromiso de defender la Constitución y la democracia frente al miedo”.



“Hemos dejado de ser una excepción en Europa”, donde ha habido un avance de partidos de extrema derecha, como en Italia, Francia o Alemania, indicó Fernando Vallespín, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid.



Según analistas, el fenómeno Vox, que se benefició en Andalucía de la desmovilización de la izquierda tras 36 años en el poder y de la fragmentación de la derecha, se va a amplificar en el escenario nacional.



“Por la puerta grande”

Vox “ha entrado por la puerta grande en España” y “va a empezar a subir rápidamente en las encuestas a nivel nacional”, opinó Pablo Simón de la Universidad Carlos III, quien no alberga dudas de “que este partido va a conseguir representación en las municipales, europeas y autónomas” en mayo.



“La Reconquista (en alusión a la Reconquista española sobre los musulmanes entre los siglos VII y XIV) comienza en tierras andaluzas y se extenderá en el resto de España”, tuiteó la formación de extrema derecha tras conocerse los resultados del domingo.



Subestimado en los sondeos en Andalucía, que no les otorgaban más de 5 escaños en el Parlamento regional, encuestas a nivel nacional muestran que Vox podría ganar un escaño en unas legislativas anticipadas.



Si Vox entra en el Parlamento en Madrid, será la primera vez que la extrema derecha tenga representación allí desde 1982.



El partido “tendrá varios escaños, porque este era un problema de romper el tabú” del voto para la ultraderecha, estimó Vallespín. Para Pablo Simón, Vox podría conseguir “entre 5 o 6” diputados en la Cámara Baja.



Más allá de sus argumentos populistas, sobre todo su rechazo a la inmigración, el voto a favor de Vox, que promueve la ilegalización de los partidos independentistas catalanes, se nutrió del tema de la tentativa de secesión de Cataluña hace un año. Un tema que también impulsó a Ciudadanos, otro gran vencedor de las elecciones andaluzas, con 21 escaños.



La crisis catalana “indudablemente tenía que tener un efecto y ha tenido el efecto que muchos temíamos: la revitalización de un nacionalismo español también extremo”, explicó Vallespín.



Al contrario que en otros países europeos donde el adversario de la ultraderecha “es Europa y los inmigrantes y las propias élites políticas”, en España “el adversario es quien no comparte une determinada idea de España, una idea bastante franquista de una España unitaria”, acotó.



Vox “complica cualquier cálculo nacional”

Para el diario El País, los resultados en Andalucía “complican cualquier cálculo nacional que pueda tener (…) Pedro Sánchez, que tras la debacle socialista aumenta su debilidad”.



El presidente del gobierno español está “en una situación compleja”, a juicio de Pablo Simón, toda vez que podría plantearse a corto plazo un adelanto electoral de las legislativas para “intentar sacar a los votantes de izquierda a la calle con el miedo a la extrema derecha”.



Pero esa estrategia podría ser contraproducente y abrir la puerta a un gobierno del PP, Ciudadanos y Vox en España, “algo que podría ocurrir también”, advirtió.