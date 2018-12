Congreso mexicano abre sesión para la investidura de López Obrador

Credito: Efe

01-12-18.-iputados y senadores abrieron hoy la sesión del Congreso de la Unión en la que Andrés Manuel López Obrador será investido como presidente de México, en un acto en el que el líder izquierdista dará un mensaje a la nación, reseña la agencia Efe.



A las 09.07 hora local (15.07 GMT) comenzó esta sesión en la sede de la Cámara de Diputados de México, donde se reunió el Congreso bicameral, en un salón a rebosar y dominado por miembros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador, con mayoría en ambas cámaras.



Antes del inicio de la sesión, varios parlamentarios se tomaban “selfies” para festejar este momento, considerado para muchos histórico porque supone, por primera vez, la llegada de un político de izquierda a la Presidencia del país.



Este protocolario evento en el Palacio Legislativo comenzó con 448 diputados de los 500 que conforman la cámara baja y 110 de los 128 senadores.



Se realizó el pase de asistencia y declaración de quórum del Congreso de la Unión, no sin cierta confusión por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.



“Es un honor, estar con Obrador”, entonaron muchos diputados poco después del inicio de la sesión.



En tanto, un grupo de parlamentarios colgó una pancarta en el salón que rezaba “Maduro, no eres bienvenido”, pues la invitación del presidente de Venezuela a la investidura ha sido muy criticada por la oposición.



Posteriormente se dará paso a la designación de comisiones protocolarias y a la intervención de un legislador de cada grupo parlamentario representando en el Congreso para que, en un lapso de hasta 10 minutos, fije su postura respeto al acto.



Finalmente, sobre las 11.00 hora local (17.00 GMT), se recibirá en el Salón de Sesiones al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, y poco después arribará el nuevo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.



El momento más simbólico llega con la entrega de la banda presidencial que Peña Nieto da al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, para que este la entregue al nuevo mandatario, López Obrador.



Tras este solemne acto de transmisión de mando, López Obrador ofrecerá, por primera vez en la historia de una toma de protesta, un mensaje a la nación de alrededor de una hora.



Acto seguido, se entonará el Himno Nacional y finalmente las comisiones protocolarias acompañarán al nuevo presidente a su salida del recinto legislativo.



Según está previsto, López Obrador se trasladará en su vehículo particular desde la Cámara de Diputados hasta el Palacio Nacional, situado en la céntrica plaza del Zócalo, donde mantendrá una reunión privada con jefes de Estado.



Más de un centenar de representantes de unos 50 países, entre los que habrá una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, acudirán a la ceremonia en Ciudad de México.



Con la promesa de acabar con la corrupción y la violencia, el izquierdista López Obrador asume la Presidencia de México tras lograr una victoria arrolladora el pasado 1 de julio, en unos comicios donde obtuvo más del 53 % de los votos.



En el llamado periodo de transición, del 1 de julio al 30 de noviembre, ha anunciado un ambicioso plan de infraestructura y programas sociales para encabezar la denominada “cuarta transformación” de México.