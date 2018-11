(VIDEO) El efusivo saludo entre Vladimir Putin y el príncipe saudí Bin Salman en el G20

Bin Salman habla con Putin, quien se siente a su lado en la primera sesión de la cumbre del G20 Credito: Reuters

30-11-18.-Uno de los protagonistas de la primera jornada de la cumbre del G20, más polémico que bienvenido, ha sido el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.



Todas las cámaras estaban pendientes de captar quien le ofrecía gestos amigables en momentos tan delicados para su imagen tras el asesinato del periodista crítico con el régimen Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul el pasado 2 de octubre, un crimen del que la CIA le hace responsable.



Mientras la mayoría de los líderes tratan de ignorarle, el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha desmarcado de la consigna velada al mostrarse extremadamente cómplice con el príncipe y gobernante de facto de Arabia Saudí. Trump, por su parte, ha mantenido una actitud más bien moderada.



En la foto de familia de los líderes de los países más industrializados y emergentes y otros jefes de Estado invitados (como España) y representantes de organismos internacionales se ha puesto en evidencia una cierta voluntad de marginar al heredero. El protocolo le ha situado en el extremo derecho de la fotografía. Después de la foto, ninguno de los líderes ha saludado a Bin Salman (antes lo habían hecho algunos, como el secretario general de la ONU, António Guterres), que ha bajado del escenario inmediatamente.



Para Putin también son momentos críticos por las tensiones entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro.



Ambos líderes también siguen de cerca el precio del petróleo, con un valor del Brent que repuntó hoy después de que Rusia haya indicado que evalúa recortar su producción de crudo junto con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La OPEP decidirá la próxima semana en Viena si apuesta por una limitación coordinada de sus extracciones con el objetivo de frenar la caída que ha registrado el crudo desde principios de octubre.



Más tarde, un alto funcionario de la Casa Blanca explicó que Trump y Bin Salman se saludaron brevemente en la sesión plenaria durante un fragmento cerrado a la prensa. “Ambos intercambiaron unos breves comentarios amables en la sesión (plenaria) de líderes, igual que (Trump) hizo con casi todos los otros líderes que asistieron”, explicó a los periodistas un alto funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.



Preguntado al respecto, Trump aseguró que no hablaron de nada importante. “No tuvimos ninguna discusión. Podríamos (haberlo hecho), pero no tuvimos ninguna”, dijo Trump a la prensa durante un encuentro trilateral con los primeros ministros de Japón, Shinzo Abe, y la India, Narendra Modi.



El presidente estadounidense afirmó la semana pasada que mantendría un encuentro bilateral con Bin Salman si ambos coincidían en la cumbre del G20, pero finalmente la Casa Blanca decidió no programar esa reunión.