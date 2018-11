Colombia: Escándalo por video del senador Gustavo Petro recibiendo dinero

El senador y excandidato presidencial izquierdista colombiano, Gustavo Petro Credito: Archivo

Bogotá, 29 de Noviembre - El senador y excandidato presidencial izquierdista, Gustavo Petro, se defendió el jueves tras la divulgación de un video en el que se le ve recibiendo fajos de billetes y aseguró que fue un préstamo hecho hace años por un empresario que nada tuvo de irregular.



En medio de la sesión del martes en el Senado colombiano y en pleno debate sobre los escándalos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, la congresista Paloma Valencia mostró el video de unos 15 minutos. En él se ve a Petro recibiendo el dinero, aunque el audio no permitía entender de lo que hablaban el excandidato y el hombre que le daba los billetes.



Valencia, del partido Centro Democrático, dijo que entregaría el video a la Fiscalía General de la nación, que horas después señaló que citaría a la persona que dio el dinero para explicar el encuentro con Petro.



La fiscalía aclaró que no tiene facultades para investigar a Petro por ser un senador con inmunidad, y que eso corresponde a la Suprema Corte.



La congresista no explicó cómo obtuvo el video ni mencionó si conocía el monto de dinero que habría recibido el excandidato.



Petro, sin embargo, salió a defenderse y aseguró que no tiene nada que ver con un caso de corrupción.



“El video tiene un audio que no fue presentado. Es de hace 14 años como se afirma allí mismo. Y allí mismo se dice la fuente del dinero y su uso. Es del arquitecto Simón Vélez”, aseguró el excandidato presidencial.



En declaraciones a la prensa, dijo que Vélez es un arquitecto que le dio un préstamo para actividades partidistas.



Horas después, Vélez envió a medios locales un breve comunicado donde desmiente que le dio dinero a Petro. “Yo, Simón Vélez, arquitecto de profesión, identificado como aparece al pie de mi firma, y a raíz de la aseveración hecha en redes sociales, aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie y mucho menos al señor Gustavo Petro”.



La AP llamó en varias oportunidades a su celular sin obtener respuesta.



Petro perdió en junio las elecciones presidenciales ante Iván Duque.