Ex abogado de Trump se declara culpable de mentir al Congreso en el Rusiagate

El ex abogado de Trump, Michael Cohen hoy en Manhattan Credito: Reuters

Nueva York, 29 de Noviembre - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a su ex abogado, Michael Cohen, de ser "débil" y "mentir para reducir su condena", después de que se declarase culpable de mentir al Congreso en 2017 sobre su trabajo durante cinco meses para construir una Torre Trump en Moscú, coincidiendo con la campaña presidencial de 2016.



El ex representante legal personal de Trump explicó el jueves en una audiencia sorprendente en un tribunal federal de Manhattan (Nueva Yok) que mintió por "lealtad" a Trump al Congreso acerca de sus conversaciones sobre este proyecto de edificación con Trump, al que dio cuenta en tres ocasiones, y sus hijos, Donald Junior y Eric Trump.



Cohen se declaró culpable de un cargo presentado por el ex director del FBI, Robert Mueller, fiscal especial de la investigación de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Es la primera vez que Mueller implica de forma pública al ex abogado de Trump en su caso, en el que intenta determinar si los asociados del presidente conspiraron con Rusia para interferir en los comicios. Una acusación que Trump -que el jueves por la mañana acusó a Mueller de llevar a cabo una "caza de brujas"- ha negado en diferentes ocasiones.



Mientras, este nuevo cargo contra Cohen no debe confundirse con los ocho de los que ya se ha declarado culpable, entre los que destacan violación de la ley electoral, fraude bancario y evasión fiscal, sobre los cuales se conocerá la sentencia en dos semanas.



Así las cosas, se pone de manifiesto que el presidente Donald Trump mintió durante la campaña, cuando en julio de 2016 aseguró que no tenía acuerdos con Rusia. Sólo un mes antes Cohen había intentado llegar a un acuerdo para levantar dicha estructura en Moscú, donde es imposible conseguir los permisos de obra y contratación sin el visto bueno del Kremlin. Una obra en Moscú sobre la que Mueller ha expresado su interés en diferentes ocasiones con sus preguntas a distintos testigos.



"Nunca llegamos a un acuerdo", insistió el jueves el presidente de Estados Unidos, de camino a la Cumbre del G-20 en Buenos Aires, sobre su entonces ansiado proyecto de obra nueva en la capital de Rusia. "Es un mentiroso. El acuerdo nunca se cerró e incluso si hubiese cerrado, no hubiese importado", aclaró Trump antes de subirse al Air Force One, desde donde dio a conocer casi una hora después a través de Twitter la cancelación de su controvertida reunión bilateral con el presidente Vladimir Putin, prevista en Buenos Aires dentro del marco de las reuniones de alto nivel.