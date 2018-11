Bolsonaro desconoce necesidad de pueblo brasileño, afirma doctora cubana

29 Nov. 2018 - La Habana, 29 nov (PL) La doctora Ileana Calderón consideró hoy que los cuestionamientos del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre los médicos cubanos evidencian desinterés por las necesidades del pueblo brasileño y desconocimiento sobre la capacidad de los profesionales de Cuba.

'Es una total falta de respeto, sus críticas carecen de coherencia y son infundadas, aseguró a Prensa Latina la doctora oriunda de Santiago de Cuba, quien regresó este jueves en el décimo grupo de colaboradores que prestaban servicios en Brasil.Afirmó que las declaraciones de Bolsonaro se contradicen con los criterios de los millones de pacientes atendidos por el personal médico cubano, y de las autoridades de territorios y municipios que exaltaron la labor de los profesionales de la mayor de las Antillas.Por ese motivo, y por la intención de Bolsonaro de denigrar a la salud pública cubana respaldo la decisión de mi país de no continuar en el programa creado en 2013 por la entonces presidenta brasileña, Dilma Rouseff, ratificó.De igula modo, reiteró que el mandatario brasileño no solo condicionó la permanencia de los médicos cubanos a la reválida del título y a la contratación individual como única vía, sino cuestionó de manera despectiva su preparación.Calderón argumentó que durante todos sus años como parlamentario el ahora presidente electo nunca propuso un proyecto para beneficiar a su pueblo.Por otra parte, rememoró las muestras de cariño y amor que recibió en la comunidad y centro de salud donde trabajaba, al conocerse su partida hacia Cuba.'Lo que siento es una mezcla de dolor y de felicidad; porque muchas personas lloraron y me rogaron que no me fuera; pero al mismo tiempo regreso a casa, con mi familia, mi esposo e hijos.', añadió.En sus tres años de servicio en Brasil se enfrentó a experiencias que nunca había experimentado en 30 años de práctica profesional'Vi muchas enfermedades que desaparecieron de Cuba hace más de 50 años; el pueblo brasileño está muy necesitado; vi personas viviendo en la calle, pacientes que nunca tuvieron un par de zapatos; es increíble como un país con tantos recursos tenga tanta pobreza', acotó.Refirió que otras problemáticas como los altos índices de drogadicción, la proliferación del uso de armas de fuego, incluso por los niños, y el alto índice de analfabetismo en el país sudamericano fueron negativas experiencias que contrastan con la realidad de su tierra natal.Por ende, reflexionó que Bolsonaro no trabaja en función de los brasileños.Con el arribo este jueves de 167 doctores cubanos provenientes de Brasil ya son más de dos mil los colaboradores que regresaron a la isla, de los ocho mil 300 que participaban en el programa Más Médicos al momento de la decisión de Cuba de no continuar participando en la iniciativa creada por Rousseff.