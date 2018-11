Colombia habilita web para que venezolanos tramiten Tarjeta de Movilidad Fronteriza

Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia Credito: Efe

28-11-18.- El Gobierno colombiano informó que desde hoy los ciudadanos venezolanos podrán tramitar a través de la página electrónica de Migración Colombia la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, con la que pueden ingresar de forma temporal al país, reseñó la agencia Efe.



La Tarjeta de Movilidad Fronteriza permite a los venezolanos ingresar a Colombia para comprar alimentos, asistir a citas médicas e inscribir a menores de edad en instituciones educativas en zonas de frontera.



“Con la reapertura de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza se busca evitar que los ciudadanos venezolanos hagan su tránsito a Colombia por pasos no regulados, arriesgando su vida y exponiéndose a toda clase abusos y peligros”, manifestó el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, citado en un comunicado de su despacho.



Krüger agregó que la Tarjeta debe ser presentada junto al documento de identidad en los pasos migratorios y afirmó que con esta medida se busca ayudar a esa población, si bien advirtió que puede ser cancelada si no se le da buen uso o si se entra a Colombia por pasos no autorizados.



“Es necesario aclarar que este documento puede ser anulado en caso de que se evidencie alguna alteración al mismo, que se use indebidamente, que el extranjero cometa infracciones penales o policías”, acotó.