Argentina: Macri planteará el "caso" de Venezuela en el G-20 como una forma de tapar su propia crisis

Caracas, noviembre 28 - La decisión del presidente de Argentina, Mauricio Macri, de plantear la situación de Venezuela en la cumbre del Grupo de los 20 países industrializados y emergentes (G20) que se celebra este fin de semana en Buenos Aires divide a analistas venezolanos consultados por Sputnik.



"La verdadera intención que se esconde detrás de la postura de Macri, de sacar nuevamente el tema de Venezuela, ajeno completamente a los temas que se discuten en el foro, lo que busca de cierta forma es hacer propaganda con Venezuela y desviar la atención de la opinión pública internacional y sobre todo de los países presentes sobre lo que pasa ahí", dijo a Sputnik el analista y asesor de la cancillería venezolana Basem Tajeldine.



En los últimos meses, Argentina fue escenario de reiteras protestas contra la política económica de ajuste del Gobierno, sellada mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras la economía sigue en recesión y el desempleo y la inflación crecen.



La situación venezolana no es un asunto que vayan a tratar formalmente los líderes del G20 y tampoco aparecerá mencionada en los documentos que firmen.



La experta en asuntos internacionales y profesora de la Universidad Central de Venezuela, Giovanna de Michele, advirtió que si bien Argentina vive una situación económica compleja, el hecho de que se encuentre en el G20 evidencia que en nada puede compararse con Venezuela, cuya inflación puede llegar este año a 2.000.000 por ciento según el FMI.



De Michele descartó que Macri pretenda utilizar a Venezuela.



"Sí, es cierto, en Argentina hay una situación económica difícil que está marcada por la inflación, ha caído bastante el nivel de desempleo, pero jamás es comparable con la situación interna venezolana; en consecuencia no creo que el presidente argentino tenga necesidad de utilizar el tema venezolano para desviar la atención de su situación interna", añadió.



El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.



La presencia de China y Rusia es para Tajeldine un aspecto clave pues serán una traba para la intención de Estados Unidos de usar cualquier espacio internacional como plataforma para atacar al presidente Nicolás Maduro.



"China y Rusia, que estarán ahí presentes, que participarán en esta cumbre, no van a prestarse a este juego que solo sirve para hacer ruido", expuso.

Migración venezolana



Macri no confirmó que vaya a referirse a Venezuela, aunque eso aseguran medios argentinos citando fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso.



De Michele considera que puede ser un asunto de relevancia en alguna de sus intervenciones, pues el incremento de la emigración venezolana afecta la economía de varios países de la región.



"La situación de Venezuela se ha vuelto una carga para los países de la región, entre ellos Argentina; e inclusive para otros países que han tenido que destinar ayuda financiera a los receptores de emigrantes", afirmó.



La empresa venezolana Consultores 21 asegura que más de cuatro millones de personas emigraron desde que Maduro asumió la presidencia en 2013.



La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, cifra el éxodo en tres millones de personas desde 2015, cuando comenzó a agravarse la crisis económica.



El Gobierno venezolano rechaza esas cifras y dice que son manipuladas por organismos internacionales con el objetivo de justificar acciones contra este país.



Por eso Tajeldine especula con que Argentina apele a estas cifras para intentar poner a Venezuela como asunto relevante de la agenda de la cumbre del G20, aun cuando este país no forma parte de ese foro.

