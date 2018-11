Brasil: Bolsonaro instruyó a su futuro canciller para congelar bienes y fondos de Venezuela y Cuba

Bolsonaro y el canciller Araújo

Eduardo Bolsonaro y Almagro en la sede de la OEA

Brasilia, noviembre 28 - El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo Jair Bolsonaro, aseguró ayer a funcionarios de segunda y tercera línea de Estados Unidos que busca implementar un acuerdo bilateral para congelar bienes y fondos de Cuba y Venezuela. Lo hizo durante una gira que realiza por Washington como enviado de su padre ante el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según reportó el diario O Globo.



El hijo de Bolsonaro dijo que busca un tratado internacional contra Cuba y Venezuela para congelar bienes de esos países y que está trabajando en ello el futuro canciller del gobierno que se inicia el 1º de enero, Eduardo Araújo, quien considera a Trump como una “salvación para Occidente frente al marxismo cultural del globalismo”. El diario O Globo apuntó que tradicionalmente Brasil aplica sanciones decididas en organismos multilaterales como la ONU o la Organización de Estados Américanos (OEA).



El diputado del Partido Social Liberal se reunió en Washington en el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA y descartó una posible intervención del gobierno de Bolsonaro en la vecina Venezuela ante el American Enterprise Institute. “Escuché muchas críticas a nuestra cancillería y proponemos un nuevo Itamaraty para reducir la burocracia y tener nuevamente un comercio pujante con Estados Unidos”, dijo el diputado Bolsonaro.



En la agenda que fue divulgada, el diputado participó de una reunión con Kim Breier, secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, quien respaldó al gobierno electo en sus críticas a la participación de profesionales cubanos en el programa brasileño de salud Más Médicos. El jueves está prevista una reunión en Río de Janeiro entre el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el presidente electo Bolsonaro. Bolton hará un escala en Río en su viaje a Buenos Aires para la cumbre del G-20.



Jair Bolsonaro, el ultraderechista presidente electo de Brasil, ha expresado su admiración por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la campaña electoral, y ha prometido alineamiento con Washington frente a los gobiernos de Cuba y Venezuela. “Estudiamos alianzas con Estados Unidos para investigar delitos financieros de las dictaduras venezolana y cubana, usando los instrumentos de la Convención de Palermo”, dijo Bolsonaro, quien subrayó que el ex juez Sérgio Moro, futuro ministro de Justicia, “es un especialista en lavado de dinero y lucha contra el crimen organizado”.



El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, arribó hoy a Brasilia para participar en reuniones con sus asesores y concluir la formación del gabinete que entrará en funciones el próximo primero de enero.



Bolsonaro analizaba ayer en el Centro Cultural del Banco do Brasil, si el próximo gabinete contará con 17 o 19 ministros, contra los 29 que forman el actual equipo del presidente Michel Temer, según reportó el portal del diario O Globo. El próximo presidente arribó a Brasilia procedente de Río de Janeiro junto a sus hijos Flavio, recientemente electo senador por el Partido Social Liberal, y el joven Renán. Está previsto que Bolsonaro anticipe su retorno a Río de Janeiro donde hoy tiene un compromiso el Instituto Militar de Ingeniería, señaló el diario Valor Económico. El próximo gobernante permanecerá en su residencia particular de Río de Janeiro, donde el jueves recibirá a Bolton.