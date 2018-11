EEUU: Juez federal sopesa solicitud de revelar cargos contra Assange

Fiscales reconocieron el martes ante un juez que cometieron un error al mencionar inadvertidamente en un caso aparte que habían presentado cargos criminales contra el fundador de Wikileaks Julian Assange, pero insistieron que todavía es necesario mantener en secreto mucha información en el caso pendiente.

Un juez federal escuchó argumentos sobre el pedido de una organización pro libertad de prensa para que se hagan públicos los cargos criminales en contra de Assange. La Comisión de Reporteros para la Libertad de Prensa argumentó que la revelación accidental por parte de la fiscalía, sobre los cargos contra Assange, anula la necesidad de mantener esta información secreta.

El juez federal de distrito Leonie Brinkema hizo preguntas concretas a ambos lados y abordó el tema con mucho cuidado.

Generalmente, los cargos criminales permanecen sellados hasta que un acusado ha sido arrestado para evitar que el sospechoso huya o destruya evidencias antes de ser procesado.

En este caso, la organización pro libertad de prensa resaltó que Assange ha estado encerrado desde el 2012 en la embajada ecuatoriana de Londres conforme a una solicitud aprobada de asilo por temor a ser procesado en Estados Unidos. Ahora que ya se despejaron todas las dudas sobre esos cargos, ya no existen motivos para mantener en secreto los cargos contra Assange, argumentó la abogada Katie Townsend.

Pero el fiscal Gordon Kromberg dijo que no existen precedentes sobre un juez que pida que se revelen cargos criminales antes del arresto de un acusado. Kromberg reconoció que cometieron un error cuando indicaron en documentos presentados en corte, en un caso no relacionado, que "se han presentado cargos contra" Assange, pero dijo que esto no es una confirmación de que realmente se han presentado tales cargos.

The Associated Press y otros medios periodísticos han informado que Assange enfrenta cargos no especificados que están bajo secreto de sumario, pero Kromberg dijo que hay una diferencia significativa entre reportes con base en fuentes anónimas y especulación, versus confirmación oficial respaldada por documentos públicos presentados en corte. Explicó que precedentes judiciales también reconocen la distinción entre ambos.