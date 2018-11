Trump reclamó el crudo iraquí para recompensar gastos de guerra

El presidente de EE.UU., Donald Trump (dcha.), recibe al entonces premier iraquí, Haidar al-Abadi, Casa Blanca, marzo de 2017

27 de noviembre de 2018.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha tratado de apoderarse del petróleo de Irak para recompensar los gastos de guerra de Washington en el país árabe.



Según reveló el lunes el portal Axios, durante los últimos dos años, Trump ha defendido repetidamente la idea de que EE.UU. debería tomar el petróleo de Irak como una forma de pago por el masivo costo militar.



Al final de una reunión sostenida en marzo de 2017 con el entonces primer ministro iraquí Haidar al-Abadi, Trump preguntó casualmente: “¿Qué vamos a hacer con respecto al petróleo?”, agregó el portal, citando a fuentes oficiales presentes en la reunión en la Casa Blanca.



“¿Qué quiere decir?”, así respondió Al-Abadi, a lo que Trump contestó recordando que EE.UU. “hizo mucho, mucho” en Irak. “Gastamos miles de millones (de dólares)”, destacó el magnate neoyorquino.



Conforme al mismo medio estadounidense, parece que Trump ha renunciado a esta idea después de haberlo planteado el tema dos veces con Al-Abadi.



Durante su campaña electoral, Trump siempre se mostró obsesionado con el petróleo de Irak, criticando que su país haya dejado Irak sin recuperar los miles de millones que gastó. “Solía ser que ‘al vencedor le toca el botín’”, dijo en un acto electoral en 2016.



“Si nos hubiéramos quedado con el petróleo, no tendríamos a EIIL (Daesh, en árabe), es de ahí de donde sacan el dinero”, dijo el presidente Trump en su primera parada oficial en la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. en Langley, Virginia.



La idea de Trump siempre fue rechazada o ignorada por su equipo de seguridad nacional. “No podemos hacer esto y no deberíamos hablar de ello porque es malo” para la reputación de EE.UU., además “asustaría a los aliados”, así le contestó al jefe de la Casa Blanca el exasesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster, según recogió Axios.



Bagdad todavía no ha logrado establecer la seguridad a lo largo de Irak, que ha sufrido una gran desestabilización tras la invasión de EE.UU. en el año 2003.