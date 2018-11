Ex asesor de Trump ingresa en prisión por mentir al FBI

George Papadopoulos

Washington, noviembre 26 - George Papadopoulos, ex asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la campaña para las elecciones de 2016, ingresó hoy en la cárcel para cumplir una condena de 14 días de prisión por haber mentido al FBI, en el marco de la investigación sobre la trama rusa.



Un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) dijo a Efe que Papadopoulos se personó este lunes en la cárcel federal de Oxford, en el estado de Wisconsin.



El exasesor ha sido condenado solo a 14 días de prisión porque en octubre de 2017 se declaró culpable del delito de mentir al FBI, penado con hasta cinco años de cárcel, y aceptó colaborar con el fiscal especial Robert Mueller, que desde mayo de 2017 investiga el alcance de la supuesta injerencia rusa en los comicios.



Papadopoulos, el primer condenado de la campaña de Trump en el marco de las pesquisas por la trama rusa, tendrá que pasar un año en régimen de libertad vigilada una vez que salga de prisión, así como pagar una multa de 9.500 dólares y hacer 200 horas de trabajo comunitario.



El procesado intentó sin éxito aplazar su ingreso en la cárcel hasta que un tribunal de apelaciones se posicionara sobre otro caso en el que se cuestionaba la legalidad del nombramiento de Mueller como fiscal especial, pero el domingo un juez rechazó su petición y ordenó el cumplimiento de la pena.



Papadopoulos, que insiste en que nunca conspiró con miembros de la inteligencia rusa, afirmó hoy en Twitter: “Aún no puedo creer que hoy vaya a ir a campo federal de prisioneros, los medios de comunicación dicen que voy por mis contactos con Rusia. Nunca en mi vida he conocido a un funcionario ruso”.



De hecho, Papadopoulos no ingresó en prisión por sus supuestos lazos con el Kremlin, sino por mentir al FBI.



Papadopoulos engañó al FBI sobre un encuentro que mantuvo en 2016 con un profesor que decía tener conexiones con el Kremlin y que le prometió “miles de correos electrónicos” con información comprometedora sobre la candidata demócrata en las elecciones Hillary Clinton, pero nunca llegó a entregarle esos documentos.