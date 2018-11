Brasil: Socialistas responsabilizan a Bolsonaro de tragedia médica

26 Nov. 2018 - Brasilia, 26 nov (PL) El cese de la participación de profesionales cubanos en el programa Más Médicos de Brasil es responsabilidad exclusiva del presidente electo Jair Bolsonaro, así como de que hoy millones de brasileños se registren sin asistencia médica.

Así lo afirmó a Prensa Latina el presidente del Partido Socialista Brasileño (PSB), Carlos Siqueira, quien reiteró que Bolsonaro provocó la no cooperación de Cuba en esa iniciativa, creada en el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016).

'Estamos muy agradecidos de la presencia de los médicos de la isla en Brasil y lamentamos profundamente la responsabilidad en esta tragedia de nuestro futuro presidente, quien asumirá el poder en enero', señaló Siqueira.

Calificó de impacto positivo el trabajo que hicieron los galenos cubanos en su país, 'principalmente en las poblaciones pobres y distantes de los grandes centros urbanos, donde nunca hubo un médico'.



Respecto a propuestas neoliberales del exmilitar que pudieran afectar al pueblo brasileño, el dirigente socialista consideró que resulta imprescindible la unión de todas las fuerzas de izquierda y demócratas para 'ofrecer una resistencia decisiva y no se cumplan esos ofrecimientos emitidos durante la campaña electoral'.



'Su nacionalismo de extrema derecha y neofascismo asusta a Brasil y a toda América Latina, y por eso todos debemos resistir con fuerza para que no se cumplan las promesas reaccionarias' del mandatario electo, subrayó Siqueiras.



En ese mismo tono, el senador João Capiberibe (PSB) indicó que la decisión de Cuba de no continuar en el Más Médicos hizo aflorar 'la tristeza en todos los brasileños, principalmente en los sectores más pobres, pero mis primeras palabras serían de agradecimiento al pueblo cubano'.

Vamos a tener 28 millones de personas sin asistencia médica tras el regreso de los profesionales cubanos a su patria y 'también es triste que nuestro país haya elegido un presidente que perjudique a su propio pueblo', reflexionó Capiberibe.



Consideró digna y muy respetada la determinación de La Habana de no participar en Más Médicos, teniendo en cuenta que 'los cubanos prestaron solidaridad sin límites a este pueblo y (Bolsonaro) desde la campaña electoral intentó humillarlos y ofenderlos'.



'Fue una actitud brutal de un presidente, escogido por el voto popular, que ahora atenta contra el pueblo que lo eligió', puntualizó el legislador.

La pasada semana la bancada del PSB en la Cámara de Diputados expresó su preocupación por el futuro de Más Médicos tras la no participación de profesionales cubanos.



En una misiva, apunta que de '16 mil 150 médicos vinculados al programa Más Médicos, ocho mil 332 (52 por ciento) son cubanos'.



Con esta respuesta de Cuba, destaca, 'más de la mitad de los profesionales que actúan en la atención básica, con prevención, promoción de salud y control de dolencias transmisibles dejaron de atender'.



El texto refiere que son 28 millones de brasileños los atendidos por los galenos cubanos en más de dos mil 885 municipios, la mayoría de estos ubicados en las zonas más vulnerable del país, en ciudades con bajo Índice de Desarrollo Humano, en comunidades quilombolas e indígenas.



En mil 575 de estas ciudades -80 de ellas con menos de 20 mil habitantes-, los profesionales extranjeros realizan exclusivamente el trabajo, agrega el comunicado.



Los socialistas recalcan que 'la decisión manifestada por el gobierno cubano no representa una posición unilateral e ideológica, como se pretende decir, más es la respuesta a declaraciones inconsecuentes del gobierno de transición brasileño, cuyos desdoblamientos traerán si duda enorme prejuicio social y desasistencia en aquellos que más los necesiten'.