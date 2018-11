Rodríguez Zapatero: La obsesión con Venezuela responde a intereses económicos y políticos

El expresidente español, Rodríguez Zapatero Credito: Archivo

Madrid, noviembre 26 - El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que las agresiones y el asedio que existen por parte de algunos países contra Venezuela y su Gobierno, se debe a intereses económicos y políticos.



"Me sorprende la obsesión que hay por Venezuela; la permanente presión que hay sobre cualquier hecho u opinión que se vierte sobre Venezuela; la información muy sesgada que hay sobre Venezuela, y solamente puedo atribuirlo a que existe un interés gigantesco económico y político de carácter estratégico sobre lo que representa aquel país", expresó Zapatero en una entrevista exclusiva que concedió el pasado sábado a Radio La Pizarra, y que cita este domingo el portal español El Confidencial.



En la entrevista, el exmandatario también comentó la situación política de América Latina, y destacó que la región es "tendencialmente y sociológicamente de mayoría de izquierdas", a pesar de que en estos momentos "hay una fragmentación ideológica excesiva y un diálogo no resuelto entre revolución y democracia".



Desde el 2016, Rodríguez Zapatero ha formado parte de los mediadores del diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana.



En mayo de este año, Zapatero señaló que la aplicación de sanciones contra Venezuela, maniobra promovida por los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE), constituyen "un recurso fácil pero (que) no construyen la paz".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 530 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)