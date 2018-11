Chile: Carabineros desnudan y golpean a una joven por protestar por muerte de mapuche

Carabineros golpean a Eloísa González

25 de noviembre de 2018.- Eloísa González, ex vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES), y otros miembros de la coordinadora fueron detenidos cuando protestaban en la Dirección General de Carabineros en contra de los uniformados por su responsabilidad en el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.



La exvocera de la ACES denunció el brutal maltrato por parte de los uniformados. “Estoy detenida, con golpes en distintas partes del cuerpo por apoyar la manifestación de esta mañana. Me desnudaron cuando me detuvieron, golpearon y me ingresaron dentro de la dirección de Carabineros para seguir golpeándome. El estado policial reprime, mata y tortura en Chile”, escribió González en la red social Twitter.



Miembros de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios denunciaron que la institución está dispuesta a “reprimir, a torturar y a matar para defender los intereses de los dueños de Chile; tal como pasó con Camilo Catrillanca”.



“No vamos a seguir permitiendo este tipo de cosas, vamos a seguir manifestándonos para que efectivos de Carabineros y Fuerzas Armadas salgan del territorio mapuche”, insistió Amandaluna Cea, vocera de la Aces.



La policía militarizada chilena ejerció una brutal represión a menores de edad, ultrajado la dignidad de una alumna que fue desnudada y golpeada.



Estas movilizaciones se dan en el marco del rechazo al asesinato, del mapuche Camilo Catrillanca. En diferentes ciudades de Chile se han producido manifestaciones exigiendo la salida del ministro del Interior Chadwick, responsable intelectual del plan Araucanía.