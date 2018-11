Cuba: con velada político cultural rinden homenaje en segundo aniversario de la desaparición física de Fidel Castro

Fidel junto a su pueblo

25 de noviembre de 2018.- «Fidel es hoy necesario y vital. Su palabra certera, sus denuncias contra los horrores del imperialismo, su preocupación por el planeta y su solidaridad con los humildes de la tierra, son banderas que no caerán jamás de nuestras manos».



Así expresó Ronal Hidalgo Rivera, segundo secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), durante la velada político cultural que tuvo lugar este sábado, en homenaje al segundo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro, la cual estuvo presidida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.



«Hoy no estamos aquí para recordar su ausencia», aseguró Hidalgo Rivera, «ni para lamentar su partida a la inmortalidad, estamos aquí porque sentimos su presencia y porque en estos dos años su estatura ha crecido, sus ideas se han multiplicado y su legado se ha hecho más necesario».



Durante la velada, en una escalinata que traspiraba Fidel, se reiteró la voluntad de las nuevas generaciones de enaltecer y continuar su obra, y se evocó, en apretada síntesis, la historia del joven, que en esa misma Universidad se hizo «revolucionario y marxista-leninista»; la del moncadista que se autodefendió; la del expedicionario, la del guerrillero que bajó victorioso de la Sierra y la del estadista, siempre visionario, que alertó sobre lo difícil que sería llevar adelante la Revolución que nos legó y que habrá de seguirse construyendo…defendiendo.



Se escuchó otra vez Canto a Fidel, La Lupe, Siempre es 26, Sentirse Cubano, El necio… versos y canciones que también forman parte de nuestro andar revolucionario y que hoy, como ayer, compartimos con el Comandante, porque al decir de uno de los repentistas, Fidel está vivo y es eterno, y el Fidel muerto no existe.



Al homenaje acudieron, además, dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, así como representantes de las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles.