Guerra psicológica y sanciones antiraníes de Trump han fracasado sostiene analista

24 de noviembre de 2018.- La guerra psicológica y las sanciones impuestas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán han fracasado, resalta un analista político.



“El mayor impacto que Trump pensaba que tendrá la segunda ronda de sanciones del 5 de noviembre, no se materializó en absoluto”, ha señalado este sábado Trita Parsi, el presidente del Consejo Nacional iraní-estadounidense (NIAC, por sus siglas en inglés).



EE.UU. activó el pasado 5 de noviembre una segunda ronda de sanciones contra Irán, entre ellas al sector del petróleo. Pero, al no lograr convencer a los socios de Teherán para que dejen de importar crudo iraní, la Casa Blanca concedió una exención temporal a ocho países para que puedan seguir comprando el hidrocarburo al país persa.



En una entrevista concedida a la agencia iraní de noticias IRNA, Parsi ha puesto de relieve que el paso atrás de EE.UU. en las sanciones petroleras impuestas a Irán demuestra que la estrategia del inquilino de la Casa Blanca contra Teherán ha fracasado.



De igual modo, en otra parte de sus afirmaciones, el experto en asuntos de EE.UU. ha hecho alusión a las amenazas del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, de aumentar las presiones contra el país persa.



La estrategia de sanciones de EE.UU. consiste en gran medida de aspectos psicológicos y tiene la finalidad de socavar la confianza del pueblo iraní en la capacidad del Gobierno para manejar la crisis, ha agregado.



No obstante, Parsi ha destacado que Washington no ha conseguido llegar a su principal objetivo, es decir colapsar la económica de Irán, ya que, según indica, actualmente el pueblo iraní tiene un alto nivel de confianza en su Gobierno, presidido por Hasan Rohani.



Por su parte, el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, aseguró el jueves que Irán seguirá resistiendo y nunca se doblegará ante presiones de EE.UU., mientras recordó que las autoridades estadounidenses han mostrado que no se puede confiar en ellos, en especial a la hora de concretar acuerdos.