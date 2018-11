Jefe del gobierno español inicia histórica visita a Cuba

La Habana, noviembre 22 - Pedro Sánchez, llegó este jueves a Cuba para una visita histórica, la primera de un jefe del gobierno español en 32 años, destinada a reforzar los lazos políticos y económicos con la isla.



El líder socialista llegó a La Habana poco después de las 16H00 locales (21H00 GMT) para reunirse con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el poder -como él- desde hace menos de un año, para firmar acuerdos sobre cultura y asuntos consulares.



Después de Felipe González en 1986, ningún jefe del gobierno español llegó en visita oficial a la isla, última colonia de ultramar en independizarse de España, en 1898, y país con el que las relaciones han vivido momentos de tensión.



Fueron particularmente tensas tras la adopción en 1996 de la "Posición Común" europea -que condicionaba el diálogo con La Habana al progreso en materia de derechos humanos-, impulsada por el entonces jefe del gobierno español, José María Aznar.



Pero ahora el viento sopla en otra dirección: en noviembre de 2017 entró en vigor un acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba.



- Clima distendido -



La UE busca fortalecer sus lazos con la isla y llenar el vacío que dejó Estados Unidos tras el retroceso que imprimió Donald Trump al deshielo iniciado por su predecesor, Barack Obama, en 2014.



Pedro Sánchez podría beneficiarse en la isla del clima de distensión generado por la UE, en momentos en que su país amenaza con bloquear el acuerdo sobre el Brexit, si no se satisfacen sus demandas respeto al enclave británico de Gibraltar.



"Tras mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejanas. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit", señaló Sánchez en un tuit poco antes de arribar a la isla.



Asimismo, el dirigente español podría apoyarse en la próxima aprobación en Cuba de una nueva Constitución, que reconoce el importante rol de la inversión extranjera, para consolidar la presencia económica de su país en la isla.



Tercer socio comercial después de China y Venezuela, con intercambios por 1.300 millones de dólares en 2017, España se aproxima poco a poco a la segunda plaza. 300 empresas españolas ya tienen negocios medianos y pequeños en Cuba, fundamentalmente en el aérea del turismo.



La jornada del viernes estará principalmente consagrada a un foro bilateral con 200 empresarios españoles, entre ellos el gigante de telecomunicaciones Telefónica y la compañía aérea Iberia.



Cuestiones espinosas deberán ser abordadas durante la visita: dos impagos de la deuda cubana con España y problemas que dificultan el trabajo de empresas españolas asentadas en Cuba.



El Senado español adoptó una moción en la cual solicita a Sánchez que reclame, durante su visita, la liberación de Eduardo Cardet, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, detenido desde 2016 y considerado "prisionero de conciencia" por Amnistía Internacional.



"La derecha española va a aprovechar y va a agitar el problema", advierte López-Levy. Pero "lo que España está haciendo está en total sintonía con el marco europeo", que se apoya más en los encuentros con la sociedad civil que en la oposición para fomentar cambios en la isla.



Y Sánchez, según una fuente diplomática, podría también anunciar otra visita histórica: la del rey Felipe VI en noviembre de 2019, con motivo de los 500 años de La Habana.







Esta nota ha sido leída aproximadamente 360 veces.