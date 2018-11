EEUU: Demócratas se oponen a incluir a Venezuela en la lista de promotores del terrorismo

Credito: Web

23-11-18.-Los demócratas se oponen a la inclusión de Venezuela en la lista de países que promueven y financian el terrorismo, señaló al diario ABC de España uno de los actuales líderes del partido en la Cámara de Representantes.



Sin embargo, indicó que no puede hacer nada para frenar la decisión, ya que es potestad única de la Casa Blanca y el departamento de Estado.



Eliot Engel, líder de la minoría demócrata en el comité de Exteriores de la Cámara, manifestó que si el presidente Donald Trump decide añadir a Venezuela a una lista que incluye a Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria “debe demostrar que Caracas ha apoyado de forma repetida actos de terrorismo internacional. De momento, yo no he visto pruebas de ello”, añade, a pesar de que admite que el mandatario Nicolás Maduro “es un cruel dictador que viola los derechos de los ciudadanos venezolanos a diario”.



La decisión de incluir a Venezuela ha sido propiciada por el senador republicano Marco Rubio, quien ha escrito al presidente y al secretario de Estado, Mike Pompeo, relatando las relaciones del chavismo con grupos terroristas como la banda vasca ETA, la milicia chií Hezbolá y la guerrilla colombiana de las FARC.



Además, vale recordar, que el nuevo consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo en un discurso en Miami hace tres semanas que Venezuela conforma con Cuba y Nicaragua una “troika de la tiranía”, y pidió a los aliados de EEUU ayuda para presionar a los tres regímenes, a los que acusó de violación de los derechos humanos.