Detienen en EEUU a hijos de expresidente panameño Ricardo Martinelli

21-11-18.-Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), acusados de cobrar sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, fueron detenidos en Estados Unidos, anunció el miércoles la fiscal jefe de Panamá, Kenia Porcell.



"Me han confirmado la detención de estas personas", dijo Porcell al canal TVN-2, al ser consultada sobre si Ricardo y Luis Enrique Martinelli habían sido detenidos en Miami (sureste de EEUU), como afirmaron varios medios locales en la jornada.



La detención "ha sido por parte de las autoridades americanas (estadounidenses) y lo que corresponde es que las autoridades americanas hagan la comunicación pertinente a la cancillería" panameña, añadió Porcell.



Carlos Herrera, uno de los abogados querellantes en la causa contra Martinelli por espionaje de opositores también confirmó la detención en un área residencial de Miami: "Fuimos informados en altas horas de la noche en el día de ayer de manera oficial que agentes del FBI y agentes de la interpol habían dado captura a los dos hijos de Ricardo Martinelli", dijo.



"Este es un triunfo más de la justicia, que con el brazo largo, poco a poco está capturando a todos esos que cometieron actos de agravio en perjuicio de los intereses nacionales", añadió.



La AFP se puso en contacto con el abogado de los hijos del expresidente, Carlos Carrillo, quien manifestó desconocer los hechos.



"No hay una información confirmada, (por lo que) no podemos negarlo ni confirmarlo", indicó por su parte Luis Eduardo Camacho, vocero del exgobernante.



Sobre los hijos del expresidente existía una alerta roja de la Interpol con fines de extradición.



André Campos Rabello, quien fue el principal ejecutivo de Odebrecht en Panamá, confesó en la justicia que ambos hombres "requirieron el pago de seis millones de dólares" de la compañía brasileña entre 2009 y 2010, según divulgó la fiscalía anticorrupción.



Los sobornos, que habrían sido pagados en distintas partidas utilizando sociedades de distintas jurisdicciones, apuntaron a facilitar trámites burocráticos para la construcción de una autopista y el saneamiento de la bahía de Panamá.



Posteriormente, Ricardo y Luis Enrique Martinelli habrían recibido cerca de 50 millones de dólares por otros servicios a la empresa brasileña, se indicó.



Odebrecht, que acordó pagar a Panamá una multa de 220 millones de dólares y colaborar con la justicia, reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014 para hacerse con la adjudicación de contratos públicos.



El expresidente está actualmente detenido por presuntamente espiar a unos 150 opositores entre 2009 y 2014. La fiscalía ha pedido 21 años de cárcel.



Martinelli también fue detenido en junio de 2017 en Miami, hacia donde huyó en 2015 para evitar la justicia de su país, pero acabó siendo extraditado a mediados de 2018.