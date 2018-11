Policía militar de Brasil invade campamento en Ceará para desalojar familias

|| ALERTA URGENTE ||



Neste momento, a Polícia Militar invade acampamento na Chapada do Apodi, no interior do CE, para despejar mais de 150 famílias Sem Terra que residem na área há quatro anos.



As famílias criaram uma barricada para impedir o despejo.



"Somos resistência!". pic.twitter.com/0bl2lpfI7p