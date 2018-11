Bolivia: Central Obrera Boliviana proclama al binomio Morales-García Linera como candidatos a las elecciones de 2019

La Paz, noviembre 21 - La Central Obrera Boliviana (COB), la entidad matriz de los trabajadores bolivianos, proclamó este martes en un acto histórico e inédito al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera como candidatos a las elecciones generales de 2019 y ratificó su respaldo y defensa al proceso de cambio.



"Compañeros esta es la resolución expresa de este magno ampliado, para hacer conocer a nuestro binomio indiscutible como candidato a la presidencia el compañero Evo Morales, candidato a la vicepresidencia el compañero Álvaro García Linera", remarcó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, en un ampliado nacional que se realizó en La Paz, en un acto singular que no registra los anales de la historia boliviana y del mundo.



La resolución que fue aprobada por unanimidad y con la presencia de los delegados de todo el país señala que Bolivia está viviendo momentos importantes como pueblo organizado y puntualiza que se "la derecha recalcitrantes y pro imperialista" promueve un ataque directo para "resucitar engañando al pueblo, queriendo hacer ver con oscuras intenciones que el proceso revolucionario de los trabajadores no estaría consolidado".



La COB subrayó que los trabajadores tienen que estar preparados y unidos para "esta nueva batalla", para consolidar tantos años de lucha, contra "un modelo de Estado capitalista y explotador y remarcó que nadie desviará el liderazgo del presidente Evo Morales, "que no solo representa nuestra identidad y dignidad, sino también representa nuestra lucha histórica por la construcción del socialismo".



La entidad matriz de los trabajadores bolivianos decidió que el vicepresidente Álvaro García Linera acompañe nuevamente al jefe de Estado, en esa conjunción que ha permitido el desarrollo sostenible del país, mientras los partidos de la oposición buscan candidatos a la vicepresidencia sumisos, al recordar que en los anteriores gobiernos los vicepresidentes solo eran adornos y no apoyaban al Presidente, al contrario conspiraban.



Los dirigentes que saludaron la decisión de la COB afirmaron que el "imperio tienen varios candidatos" mientras el pueblo un solo binomio, lo que significa que en las elecciones de 2019 el pueblo se medirá al imperio.



El Primer Mandatario agradeció la confianza de la COB, entidad a la que pertenece como dirigente cocalero y remarcó que jamás traicionará a la clase trabajadora y al pueblo.



"Gracias por el apoyo, no los vamos a abandonar porque estamos con la Patria, con los trabajadores. Recuperamos la Patria y estamos en la construcción de una nueva Bolivia", subrayó.



"En las elecciones se verá socialismo comunitario vs. imperialismo y capitalismo. Ahora tenemos resultados gracias a la lucha de los movimientos sociales. En tiempos neoliberales, la COB era conocida internacionalmente por su lucha. No los vamos a abandonar, somos trabajadores", estableció.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 500 veces.