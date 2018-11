Excomandantes FARC: Al Acuerdo de Paz le cercenaron el alma

Bogotá , noviembre 20 - Excomandantes de la FARC-EP denunciaron este martes que fue cambiada la esencia del Acuerdo de Paz negociado en La Habana ''por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado''.



De ese modo se pronunciaron el exjefe de la delegación de paz en la capital cubana, Iván Márquez, y otros exdirigentes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), convertidas desde septiembre de 2017 en el partido legal Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).



'Lo que hoy llaman acuerdo de paz no es el convenido por las partes en La Habana. Es un horroroso frankenstein santanderista', dijeron en carta enviada al también líder fariano Jesús Santrich, preso desde abril de este año a pedido de la justicia estadounidense que demanda su extradición.



Sobre ese tema los firmantes de la misiva expresaron que una eventual extradición de Santrich o su mantenimiento en prisión significaría el fracaso irremediable de la paz.



Reiteraron que tal encarcelamiento es resultado de un montaje judicial entre la DEA y la Fiscalía de Colombia y llamaron a que Santrich sea liberado de forma inmediata, al considerar que no existen pruebas del delito de narcotráfico que se le imputa.



Manifestaron también estar 'muy impactados con la inseguridad jurídica que expande la desconfianza en todo el universo guerrillero'.



Asimismo criticaron las modificaciones hechas a la Justicia Especial de Paz, que, insistieron, fue concebida para todos los actores del conflicto armado y no solamente para los excombatientes de las FARC.



Márquez pidió al Estado colombiano atenerse al principio de pacta sunt servanda que establece que todo tratado obliga a las partes que lo suscriben a cumplirlo.



Opinó finalmente que Colombia debe despertar y que solo la Nación movilizada puede obligar al Estado a cumplir lo que fue pactado de buena fe y salvar de ese modo el proceso de paz.



