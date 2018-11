Guyana solicita a la CIJ que se declare competente en litigio con Venezuela

Cataratas Kaieteur, región Cuyuni-Mazaruni del Esequibo venezolano. Credito: Archivo

19-11-18.-Guyana entregó hoy una memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a la que solicita que se declare competente para resolver el litigio fronterizo con Venezuela por la región del Esequibo, dijo a Efe una fuente diplomática.



Guyana quiere que la CIJ valide el Laudo Arbitral de París emitido en 1899, que trazó la frontera entre ambos países, y que fue denunciado por Caracas ante la ONU en 1962 por, supuestamente, no ajustarse a derecho.



Para Guyana el laudo sigue siendo válido y debe ser confirmado por la CIJ, mientras que Venezuela rechaza la intervención de la Corte y defiende que la disputa sea resuelta bilateralmente.



La región de Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra, en 1966, pero las diferencias entre Guyana y Venezuela se han agudizado en los últimos años tras el descubrimiento por parte de Exxon Mobil de yacimientos de petróleo en aguas adyacentes.



El pasado enero, el secretario general de la ONU, António Guterres, recomendó remitir la disputa a la CIJ al considerar que esta vía era la mejor para los dos países.



El Gobierno de Guyana entregó en marzo una solicitud al tribunal para que aceptase el caso, pero Venezuela dijo que no participaría en el procedimiento "por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino".



No obstante, la CIJ le ha dado a Venezuela hasta el 18 de abril de 2019 para que entregue una memoria en la que justifique sus argumentos.



La región en disputa abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone las tres cuartas partes del territorio de Guyana.