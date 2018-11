(VIDEO) Haití: Al menos 6 muertos durante protestas contra la corrupción en fondos de Petrocaribe

Credito: AP

19-11-18.-Cientos de personas se manifestaron en Puerto Príncipe, la capital del Haití, para rechazar la presunta trama de corrupción a través del programa petrolero Petrocaribe, del Gobierno venezolano.



Haití, un país que ocupa la posición número 157, entre 180 naciones evaluadas, en el Índice de percepción de la Corrupción que publicó la Organización Transparencia Internacional, en 2017, parece no soportar más estos actos delictivos.



Nuevas denuncias sobre corrupción desataron la ira de miles de haitianos, en distintas ciudades del país, principalmente en Puerto Príncipe, la capital.



Las movilizaciones se tornaron violentas, con la muerte de al menos seis personas, según confirmó la policía.



Los participantes quemaron neumáticos e incluso vehículos.



“Estamos marginados, explotados. En los barrios, nuestras demandas sociales, políticas y económicas no son satisfechas, tienen una agenda contra nosotros”, aseguró a Reuters el manifestante David Oxygene.



Muchos de los ciudadanos exigieron también la renuncia del presidente, Jovenel Moise, quien está en el poder desde 2017, a quien acusan de encubrir la corrupción de los últimos años.



“Exigimos que el presidente Jovenel se vaya porque no está haciendo nada por el país. Si él no abandona el poder, nosotros lo sacaremos del palacio a la fuerza. Vamos a quemar policías y todo. Vamos a dispararles”, dijo uno de los participantes de la protesta, mientras cubría su rostro.



Haitianos denuncian corrupción en el programa Petrocaribe



La protesta se produjo en medio de un escándalo relacionado con el programa de préstamos de petróleo a través de Petrocaribe.



Se trata de un programa lanzado por el gobierno venezolano en 2005 y con el que ha suministrado carburantes a países del caribe, entre ellos Haití, a precios reducidos y créditos flexibles con bajas tasas de interés.



Según una investigación del senado haitiano, alrededor de 2.000 millones de dólares de este programa fueron desviados.



Un informe de la Cámara alta determinó que al menos 14 exfuncionarios de los expresidentes René Preval, quien gobernó entre 2006 y 2011 y Michel Martelly, desde 2011 hasta 2016, estarían involucrados.



Son señalados de malversación de fondos, abuso de autoridad y falsificación de documentos con relación al programa Petrocaribe.



El pasado octubre, el actual presidente Jovenel Moise, prometió que se llevaría a cabo un juicio para esclarecer la situación sobre los fondos faltantes.



Sin embargo, líderes de la oposición aseguran que no creen que un proceso legal sea posible mientras Moise esté en la presidencia, debido a sus supuestos vínculos con Martelly.



El presidente haitiano pidió este domingo la cooperación de todos los actores para evitar la inestabilidad política en el país.