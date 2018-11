Duque exige explicaciones a Cuba por alojar a jefe del ELN buscado por Interpol

Iván Duque

19-11-18.-El presidente de Colombia, Iván Duque, exigió explicaciones a Cuba por alojar al jefe máximo de la guerrilla del ELN, buscado por Interpol, quien según él mandatario salió de Venezuela hacia la isla, donde estaría recibiendo tratamiento médico.



En una entrevista con el diario bogotano El Tiempo publicada este domingo, Duque sostuvo que el “gobierno cubano tendrá que informar por qué está permitiendo en su territorio a personas con circular roja” de la policía internacional (Interpol).



“Y la otra cosa que vale la pena que aclaren es cómo llegaron esas personas a Cuba. Claramente nadando no fue. Entonces tienen que decir de dónde salieron los aviones. Y qué aviones fueron”, agregó el mandatario.



Duque aludió específicamente a Nicolás Rodríguez, conocido como Gabino, líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa reconocida en Colombia.



Además de Rodríguez, también pesan órdenes de captura internacional sobre otros jefes del Comando Central del ELN por acciones que se les atribuyen dentro del conflicto armado que libran desde hace más de medio siglo contra fuerzas del Estado colombiano.



El presidente criticó que Gabino esté en Cuba, pese a que no tiene estatus de negociador de paz y remarcó que no tiene la “menor duda” de que el jefe rebelde estuvo antes en Venezuela, de donde habría viajado hacia la isla.



El ELN mantuvo negociaciones de paz con el gobierno antecesor de Juan Manuel Santos, y está a la espera de que Duque decida retomar las conversaciones que buscan cerrar el prolongado conflicto de guerrillas en Colombia.



Sin embargo, el actual mandatario ha condicionado la reanudación de las negociaciones a que el ELN libere a los secuestrados -al menos diez según las autoridades- y suspenda sus “actividades criminales”.



Cuba fue garante y anfitrión por cuatro años de las negociaciones que terminaron con el desarme y transformación en partido de la guerrilla de las FARC, tras medio siglo de levantamiento armado.



Duque, quien completa cien días en el poder con las encuestas en contra y con un creciente malestar social reflejado en protestas, aprovechó sus críticas a Cuba para cuestionar una vez más al “dictador” Nicolás Maduro.



En ese sentido, reiteró en la entrevista con El Tiempo que no “hará la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas con un régimen que está violando la resolución de la ONU (…), alojando terroristas en su territorio”.



Desde mediados de 2017 Colombia congeló relaciones diplomáticas con Caracas y solo mantiene un trato consular y de negocios, mientras lidia con la ola migratoria generada por la severa crisis económica en Venezuela.



Duque lidera la presión internacional contra la que tacha de “dictadura venezolana” y a favor de convocar a “elecciones libres”.