"No es una decisión, es que no se puede": Ministro de Defensa de Argentina descarta reflotar el ARA San Juan

Captura de pantalla de un video del ARA San Juan proporcionado por la empresa privada Ocean Infinity

Buenos Aires, noviembre 19- En Argentina "no hay medios técnicos" para poder reflotar al recién encontrado submarino ARA San Juan "y no debe de haber en el mundo ninguna tecnología para traerlo de 900 metros de profundidad", señaló el ministro de Defensa de ese país, Óscar Aguad, en una entrevista.



"No es una decisión del Ejecutivo, es que no se puede", reiteró el ministro, recordando que el sumergible "es una mole de 2.300 toneladas de peso". "No voy a crear la expectativa de que se puede reflotar el submarino, porque no se puede reflotar", acotó.



Aguad se refirió además al costo de recuperar el ARA San Juan, que según algunos medios alcanzaría los 4.000 millones de dólares. "¿En Argentina, que tiene un 30 % de pobreza? Me parece que sería un disparate", indicó el ministro.



Previamente, familiares de los tripulantes del ARA San Juan exigieron el reflote del submarino. "Que saquen presupuesto de donde sea [...] pero hay que traer a los 44", reclamaron.