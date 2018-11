China responde a EEUU en torno a la iniciativa de la Franja y la Ruta

Hua Chunying, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China

Beijing, noviembre 18 - China negó este domingo las acusaciones de Estados Unidos sobre la imposición de condiciones y sobrecarga de la deuda a los países que reciben ayuda y amplían la cooperación bilateral mediante iniciativas como la Franja y la Ruta.



Hua Chunying, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala en un comunicado que los nexos de su Estado y otras naciones tienen sustento en la sinceridad, el respeto y el beneficio mutuo.



'Estas ayudas no atribuyen ninguna condición política y respetan plenamente la voluntad de los gobiernos y de los pueblos de los países receptores. Ningún país en desarrollo está en apuros con la deuda debido a su cooperación con China', agrega.



Por el contrario -indica- de esa manera muchos estados lograron mejorar su capacidad, nivel de desarrollo autónomo y el bienestar de la población.



Hua lamentó que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con su discurso convirtiera la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en un campo de batalla por la competencia e influencia en la zona.



A su juicio, empañó una oportunidad crucial para impulsar la cooperación regional pues el bloque transita por una etapa crítica del desarrollo y, por tanto, todas las partes deberían reflejar una actitud responsable y constructiva.



'El tratamiento de los problemas internacionales debe hacerse de conformidad con las normas formuladas conjuntamente. Los desacuerdos deben resolverse mediante un diálogo consultivo', menciona.



La portavoz de la cancillería se refiere a las propuestas presentadas por el presidente Xi Jinping en la cita de APEC, efectuada este fin de semana en Papúa Nueva Guinea.



Destaca que están orientadas a fortalecer la cooperación internacional, mejorar la gobernanza mundial y satisfacer los desafíos comunes mediante la apertura, el crecimiento inclusivo y la innovación.



'Estas proposiciones se ajustan a la gran tendencia del desarrollo de la economía mundial y (...) las aspiraciones universales (...) encarnan la visión estratégica y el papel protagónico de los líderes de las grandes potencias, y están altamente respaldados por todas las partes involucradas', asevera.



Hua llama a no establecer barreras artificiales y promover modelos donde solo hay ganancias para una parte.



Ratifica la disposición de China a trabajar de forma mancomunada por fortalecer el espíritu del APEC, fomentar la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales de respeto mutuo, equidad y justicia, así como la paz, la estabilidad y el progreso de la región.



'Sugerimos que los países interesados en vez de señalar a los demás (...) traten verdaderamente con igualdad tanto a los grandes como a los pequeños, y respeten el derecho de otros países a elegir el camino del desarrollo de acuerdo a sus condiciones nacionales', añade.



Ayer, Pence tomó el estrado inmediatamente después de Xi Jinping para transmitir un mensaje beligerante que solo evidenció la obstinación de su Gobierno de exacerbar las tensiones Washington-Beijing.



El vipresidente recalcó que la Casa Blanca mantendrá su postura hostil contra China, amenazó con doblar las tarifas sobre las importaciones bajo el pretexto de reequilibrar la balanza comercial y criticó la iniciativa de la Franja y la Ruta.



Sin embargo, presentó a Estados Unidos con la imagen de un socio 'abierto y transparente' que 'no coacciona, corrompe o pone en riesgo la independencia' de ninguna nación.



En otro acto desafiante, dialogó este sábado en la capital de Papúa Nueva Guinea con los representantes de la isla de Taiwán, la cual China considera una parte inalienable de su territorio.