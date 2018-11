Argentina y el Ara San Juan: “Todo hace sospechar que el Gobierno sabía”

Continúa la búsqueda del Ara San Juan

Buenos Aires, noviembre 17 - “Cuando la desaparición el ARA San Juan me enteré por la tele. Y ahora que apareció, también me enteré por la tele”, declaró hoy el padre del Cabo Niz, uno de los tripulantes del ARA San Juan, tras la confirmación de la noticia del hallazgo de los restos de la nave desaparecida hace un año, en referencia a trato indiferente que el Gobierno mantuvo durante este año con los familiares de las víctimas y la desidia con la que se encaró la búsqueda.



“Se dijeron tantas cosas en este año: Aguad, la Armada. Y los responsables de mandarlos al mar cuando (la embarcación) no estaba en condiciones”, indicó Niz en diálogo con el programa radial La primera página (AM 750), que también conversó al aire con Jorge Villareal, padre de Fernando Villareal.



. Sobre la intervención de Ocean Infinity Luis Alberto Niz expresó que “tal vez el Gobierno les solicitó (a la empresa) que no digan nada. Así como el Presidente ponía trabas para contratar a Ocean Infinity, también lo hizo Aguad. Y la Armada está atada por el poder político”. “Desde el minuto uno hicieron todo mal porque ocultaron y eso duele mucho. Yo, que soy un trabajador común, me daba cuenta”. Todo esto, para Niz, dio como resultado “una cadena que sólo complicó las cosas”.



“Todo el tiempo decían: no los van a encontrar más”, dijo Niz sobre las declaraciones, tanto del presidente Macri como del ministro Aguad, que circularon a lo largo del año. Hace apenas tres días el ministro de Defensa había dicho que el submarino estaba “diseñado para no ser encontrado”.



“El Presidente fue al año al Mar del Plata y dijo que se iba a esclarecer todo”, dijo Niz sobre el escueto acto del que participó Macri el jueves pasado, al cumplirse 365 días de la desaparición de la nave. “Eso te hace sospechar que ellos sabían”, indicó Niz.