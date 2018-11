Chile quiere que Reino Unido devuelva emblemático moai sacado de Isla de Pascua

Credito: Web

16-11-18.-Chile intentará convencer a Reino Unido para que retire el espectacular moai de roca volcánica Hoa Hakananai’a de la sala del museo londinense en que se exhibe y lo devuelva a la remota Isla de Pascua, en medio del Océano Pacífico, desde donde marinos ingleses lo sacaron hace 150 años.



Una comitiva encabezada por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y el presidente del Consejo de Ancianos de la isla, Carlos Edmunds Paoa, viajará el domingo a Londres para reunirse en los próximos días con autoridades del Museo Británico, en el que se exhibe la estatua.



“Hay una luz de esperanza porque están dispuestos a conversar”, dijo Ward a Reuters, aunque admitió que será largo el proceso para conseguir el retorno del moai a la isla conocida también como Rapa Nui, el nombre de su etnia originaria.



“El mejor lugar para que esté ese moai es donde fue construido y eso es lo que estamos buscando. Rapa Nui es un museo al aire libre y están las condiciones para proteger algo que nació ahí, que fue sustraído en circunstancias sospechosas”, añadió el ministro.



La reunión en el Museo Británico será el martes 20 de noviembre. La propuesta de la comitiva chilena es que a cambio del Hoa Hakananai’a, el museo londinense reciba un moai tallado en piedra por el escultor isleño Bene Tuki.



La comitiva chilena y Rapa Nui también se reunirá con parlamentarios británicos para abordar esta demanda.



Con sus 4 toneladas de peso y 2,42 metros de altura, el Hoa Hakananai’a fue retirado desde un sitio ceremonial de la isla en 1868 por tripulantes del navío inglés HMS Topaze, que lo obsequiaron a la Reina Victoria. Ella lo donó más tarde al Museo Británico para su exhibición.



El moai está tallado en basalto, una roca volcánica muy resistente, y no en piedra como la mayoría de las 900 estatuas que hay actualmente en la Isla de Pascua. En su parte posterior tiene grabada la leyenda del sagrado “hombre pájaro” local.



“Estamos hablando de una cultura viva. Los Rapa Nui están ahí, mantienen intacta su cultura, sus costumbres y quieren conservarlas. Y este moai, para ellos, es una pieza viva”, enfatizó el ministro Ward.



Un portavoz del Museo Británico dijo a Reuters que valoran la oportunidad de “discutir directamente con la comunidad Rapa Nui” y que el encuentro “implicaría llevar a la delegación a ver la estatua y luego debatir cualquier propuesta futura que ellos tengan”. La reunión será privada.



El moai es una de las piezas más populares del museo, que recibe cada año a unos 6 millones de visitantes.



La lejana Rapa Nui, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, se ubica a unos 3.700 kilómetros al oeste de Chile continental y a 1.770 kilómetros de la isla más cercana.



En la cosmovisión de sus habitantes, los marinos ingleses no sólo se llevaron la estatua, sino también su “mana” o energía sobrenatural, porque estas esculturas representan a sus antepasados.



El Hoa Hakananai'a "no es una pieza museal, se trata de un ancestro muy valioso para nosotros y que debe regresar al lugar del que nunca debió haber salido", dice Carlos Edmunds en la página web de la campaña por el retorno del monumental gigante.