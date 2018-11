(VIDEO) Protestas contra Iván Duque no paran en Colombia

Esto No Es #Nicaragua

Esto No Es #Venezuela



ESTO ES #Colombia del TERRORISTA Ivan Duque

Manifestantes Se Enfrentaron

con el Esmad en la Calle 103 #Bogotá

Pero La Prensa Internacional No Dice Nada

NI ALMUGRE Sale con Sus Videitos.



!! DIFUNDE !! pic.twitter.com/pFR3vPYPsA