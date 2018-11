EEUU: Juez califica de “hazmereír” a Florida por caos electoral

Florida, noviembre 16 - Un juez calificó a Florida como el “hazmerreír” del mundo por los problemas en el recuento de votos, al cumplirse el plazo para que los 67 condados del estado entreguen los nuevos resultados del recuento de votos en las elecciones para el Senado y la gubernatura del estado.



En tanto, la batalla entre demócratas y republicanos continuó en las cortes y el juez de distrito Mark Walker rechazó una solicitud del senador demócrata Bill Nelson para que los condados tuvieran más tiempo para finalizar los recuentos.



En un lenguaje inusualmente fuerte, el juez Walker en Tallahassee, la capital estatal, dijo que “hay una completa escasez de pruebas” ante el tribunal respecto al estado, progreso o finalización prevista de los recuentos ordenados en el Condado de Palm Beach.



El condado de Palm Beach, el tercero más populoso del estado, detrás de Miami y Broward, enfrentó problemas con máquinas lectoras de votos anticuadas que se descompusieron, lo que retrasó el recuento y este jueves incumplió con el plazo establecido.



Susan Bucher, la supervisora de elecciones para el Condado de Palm Beach, señaló que la fecha límite pasó a pesar de un “esfuerzo heroíco” por parte de su personal.



Esto significa que los números originales del condado reportados al estado se mantendrán. Los resultados de las elecciones del estado deben ser certificados antes del martes de la semana entrante.



El gobernador Scott aventaja al actual senador Nelson con menos de 13 mil votos en los resultados iniciales no oficiales, mientras el candidato a gobernador del Partido Republicano, Ron DeSantis, aventaja al candidato demócrata Andrew Gillum con menos de 34 mil votos.



La decisión de Walker otorga a aquellos -a quienes las juntas de votación locales rechazaron sus boletas por correo o provisionales porque su firma no coincidió con la que está en el archivo- hasta las 17:00 horas del sábado para impugnar la decisión.



En este caso, unas tres mil 781 boletas rechazadas por firmas no coincidentes, incluyendo 467 en el Condado de Orange.



Al vencerse la fecha límite del jueves para los totales de recuento de máquinas, probablemente activará los recuentos manuales en la carreras del Senado por debajo del umbral del 0.25 por ciento.



Dichos recuentos consisten en revisar las boletas no contabilizadas por las máquinas porque un votante seleccionó más de una opción o dejó una boleta en blanco para determinar la intención del votante.



Los votos válidos se agregan a los totales en el recuento de la máquina. Esos resultados se entregarían el domingo al mediodía dentro de los plazos establecidos en la ley estatal. Los resultados oficiales deben ser certificados el martes próximo.

