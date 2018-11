Una fiscal revela por error que Julian Assange está imputado por el Departamento de Justicia de EEUU

El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Londres Credito: AP

Washington, noviembre 16 - WikiLeaks informó que la Justicia de Estados Unidos (EEUU) develó equivocadamente una imputación a su fundador, Julian Assange, quien estuvo detrás de una masiva filtración de documentos clasificados sobre ese país en 2010.



El jueves por la noche, mediante su cuenta oficial de Twitter, WikiLeaks señaló que el Departamento de Justicia de EEUU "'accidentalmente' revela la existencia de cargos bajo sello (o del borrador correspondiente) contra Assange".



La fiscal adjunta Kellen Dwyer mencionó a Assange en un archivo referido a otro caso "en un aparente error de copia y pega", añadió el portal de filtraciones con la fotocopia del respectivo documento adjuntada.



Según el diario The Washington Post, Dwyer instó a un juez a mantener el asunto bajo sello, "debido a lo difícil que es el acusado y a la publicidad que rodea al caso, ningún otro procedimiento podría mantener en secreto el hecho de que Assange ha sido acusado". Los cargos "han de permanecer sellados hasta que Assange sea arrestado", se añade.



La naturaleza precisa de los cargos contra Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, no se conocieron, pero podrían incluir la Ley de Espionaje, que criminaliza la publicación de información relacionada con la defensa de Estados Unidos.



Fuentes del diario The Wall Street Journal afirmaron que varios acontecimientos recientes los animan a negociar —ya sea con el Gobierno de Ecuador o con el del Reino Unido—, de cara a una posible extradición.