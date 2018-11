Renuncia cuarto ministro de Reino Unido tras acuerdo de Brexit

Londres, noviembre 15 - La secretaria de Estado del Brexit, Suella Braverman, presentó su renuncia al Gobierno de Reino Unido este jueves por no estar de acuerdo en ciertos aspectos del pacto de salida de esa nación de la Unión Europea (UE). Esta sería la cuarta renuncia por parte de dirigentes del Gobierno de Theresa May.



Braverman, especificó a través de una carta, que renunció debido a una cláusula que obligaría a Irlanda del Norte a mantenerse integrada a estructuras comunitarias para no establecer una aduana.



Ante este panorama, la exministra aseguró en el escrito que los ciudadanos británicos no habían elegido esa situación por medio del sufragio. "No es lo que votaron los británicos en 2016 y es una traición", subrayó.



Asimismo, advirtió que esta acción pondría en "peligro" la estabilidad política del Reino Unido. "... La provincia norirlandesa tendrá un régimen regulatorio distinto al resto del país", señaló la secretaria de Estado.



"Con gran pesar y después de la reflexión, he tenido que presentar hoy mi renuncia como Ministro de Brexit. Gracias por la oportunidad. Espero trabajar para apoyar a Brexit desde los Backbenches. Esta no ha sido una decisión fácil", difundió Braverman por Twitter.



Además, manifestó que está de acuerdo con los debates y consensos para llegar a acuerdos. Sin embargo, explicó que en este caso no se está respetando la voluntad del pueblo británico de no pertenecer a la UE.



La renuncia de Braverman se sumó a la del ministro para el "brexit", Dominic Raab; a la de la ministra de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, y a la del secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, quienes dejaron sus cargos este jueves.



La UE realizará una cumbre extraordinaria el próximo 25 de noviembre para decidir la aprobación del acuerdo preliminar sobre el Brexit, esto de acuerdo con un anunció hecho por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.



"Si no ocurre nada extraordinario, celebraremos un Consejo Europeo extraordinario para finalizar y formalizar el acuerdo del Brexit. Tendrá lugar el domingo 25 de noviembre a las 09H30 (08H30 GMT)", anunció Tusk en una rueda de prensa.

