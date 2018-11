Dimite un cuarto ministro del Gobierno británico debido al Brexit

La secretaria de Estado del Brexit, Suella Braverman

15 de noviembre de 2018.- Un cuarto ministro del Gobierno británico ha anunciado su renuncia al cargo por su desacuerdo con los términos del Brexit alcanzados con la Unión Europa (UE).



La secretaria de Estado del Brexit, Suella Braverman, ha presentado este jueves su dimisión, sumándose a los otros tres miembros del Ejecutivo de Theresa May que renunciaron por sus discrepancias con el proyecto del acuerdo alcanzado el martes con Bruselas sobre la salida del país del bloque regional, conocida como el Brexit.



La renuncia se suma a la del ministro para el Brexit, Dominic Raab; a la de la ministra de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, y a la del secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, a pesar de que May anunció ayer que contaba con el respaldo de su gabinete sobre el pacto.



Braverman, en su carta de dimisión publicada hoy jueves en su cuenta de Twitter, ha denunciado que el “backstop” —una cláusula que obligaría a que Irlanda del Norte se mantenga integrada en las estructuras comunitarias para evitar establecer una aduana— no es el Brexit por el que votaron los ciudadanos en el referéndum de 2016, sino es “una traición”.



El mecanismo acordado, según la política, pondría en peligro la unión del Reino Unido porque la provincia norirlandesa tendrá “un régimen regulatorio distinto” al resto del país.



La secretaria de Estado del Brexit ha reconocido que en cada negociación hay que hacer “concesiones”, pero estas, según denuncia Braverman, “son demasiadas”.



“He llegado a un punto en el que siento que estas concesiones (hechas a Bruselas) no respetan la voluntad del pueblo”, ha indicado Braverman en su carta.



Por su parte, las autoridades de Irlanda del Norte han expresado su temor de que el Brexit y el posible establecimiento de fronteras “rígidas” con la República de Irlanda provoquen disturbios, e incluso ataques del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés).