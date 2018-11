Brasil: Sergio Moro a favor de flexibilizar tenencia de armas

14 Nov. 2018 - El juez Sergio Moro, anunciado como ministro de Justicia por el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se mostró partidario de flexibilizar las normas para la tenencia de armas, en una entrevista en el canal de televisión Globo.



El juez responsable en primera instancia de la operación que destapó el mayor escándalo de corrupción de Brasil aseguró, no obstante, que el crimen se combate con investigaciones sólidas y evitando los enfrentamientos armados.



La flexibilización de la posesión y porte de armas en la lucha contra el crimen fue una de las banderas de Bolsonaro durante su campaña.



En la entrevista, anoche, Moro señaló que las reglas actuales para la tenencia de armas en casa “son muy restrictivas” y que “existe un compromiso” del presidente electo para flexibilizarla, aunque eso no significa promover que la gente ande armada por las calles.



“Posesión significa que la persona pueda tener un arma dentro de casa. No que salga por ahí paseando con el arma”, aseguró el juez.



El crimen organizado se enfrenta con investigaciones sólidas, el encarcelamiento y aislamiento de sus líderes y la confiscación de los productos de la actividad criminal y del patrimonio de la organización, enfatizó Moro.



“No puede construirse una política criminal, incluso de enfrentamiento del crimen organizado, basada en la confrontación y el tiroteo. El riesgo de daños colaterales es muy grande, y no solo daños colaterales, sino de riesgo para el policía”, precisó.



Durante la entrevista, Moro se mostró favorable a la idea de Bolsonaro de que haya una reducción en la edad de responsabilidad penal, situada ahora en 18 años.



La reducción de la edad penal “no resuelve la criminalidad, pero tiene que considerarse en la justicia individual”.



“Piense en una familia en la que uno de sus miembros fue víctima de un homicidio practicado por un adolescente de más de 16 años. La gente quiere una respuesta del Estado institucional y el sistema actual, que prevé sanciones muy reducidas para crímenes de esa naturaleza, de gravedad, es insatisfactorio”, opinó.



Otro de los temas abordados en la entrevista fue el de los crímenes de odio dirigidos a comunidades LGBTI, negros, mujeres y minorías, los cuales, según el juez, serán castigados de manera severa por el nuevo gobierno.



Moro afirmó que en la campaña electoral nunca vio una propuesta de Bolsonaro con tono discriminatorio en relación con las minorías.



“Yo jamás entraría en un gobierno si hubiera una sombra de sospecha de que habría alguna política en ese sentido”, afirmó, a pesar del estupor que han causado en estos colectivos algunas declaraciones de corte populista de Bolsonaro, conocido por sus manifestaciones homofóbicas.



El juez Moro aceptó hace dos semanas el cargo de ministro de Justicia ofrecido por Bolsonaro, quien lo quería en su gabinete como ejemplo de la lucha contra la corrupción.



Moro se hizo famoso tras encarcelar al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de recibir un apartamento a manera de soborno a cambio de beneficios para la constructora OAS.

