Argentina: La Justicia desestimó una denuncia del gobierno de Buenos Aires contra las Abuelas de Plaza de Mayo

Las abuelas de la Plaza de Mayo Credito: Agencias

Buenos Aires, noviembre 14 - La Justicia confirmó la decisión de desestimar una denuncia del gobierno porteño contra las Abuelas de Plaza de Mayo por cortar la calle al realizar un acto para celebrar el 40º aniversario de la entidad. El Juzgado Nacional en lo Criminal 13, a cargo de Luis Zelaya, ratificó el dictamen de la fiscal Mónica Cuñarro al declarar la “inexistencia de delito” en la denuncia que había presentado la Procuración General de la Ciudad.



Las Abuelas cortaron la Avenida Corrientes, en el Abasto, el 4 de diciembre de 2017 para conmemorar los 40 años de su creación. Una representante de la Dirección de Asuntos Penales de la ciudad, Giovanna Della, de la Procuración General, denunció al organismo de derechos humanos porque interrumpió el tránsito entre las 17 y 20.30. Se basó en el artículo 194 del Código Penal, por el que se establece una pena de tres meses a dos años de prisión para quienes pongan en peligro, estorben o entorpezcan el funcionamiento de los servicios públicos.



La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16 de la Capital, Mónica Cuñarro, había pedido desestimar la denuncia porque no se registraron daños durante la actividad, los servicios públicos no se vieron afectados y había también otros recorridos posibles para el tránsito. Además, la fiscal destacó la prioridad del derecho a la libertad de expresión sobre el de circulación, al haber otra vías de tránsito posibles.



La fiscalía había remarcado también la “doble vara” esgrimida por la Procuración de la Ciudad, ya que no actuó denunciando de la misma manera otras manifestaciones que también afectaron el transporte o la circulación por determinadas calles o avenidas. Entre diversos ejemplos de protestas sociales, incluyó también las actividades organizadas en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud.



Ahora, el juez Zelaya confirmó la resolución de desestimar la denuncia. Para el magistrado, los hechos “no configuran delito penal alguno”, dado que “no existió un daño material y sí rutas alternativas para el tránsito, sumado a que su intención era solamente celebrar los 40 años de la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo”.



A la vez, Zelaya destacó que “las manifestaciones denunciadas se encuentran avaladas por derechos constitucionales, que al celebrarse pacíficamente, nada puede reprocharles la justicia penal a los participantes”.