Uruguay aprueba el ingreso de tropas de EEUU para proteger a Trump en Cumbre del G20 en Argentina

Montevideo, noviembre14 - El Senado de Uruguay aprobó este martes un proyecto de ley temporal que permitirá el ingreso al país de un contingente civil y militar de Estados Unidos (EE.UU.) previsto para brindar apoyo al presidente Donald Trump durante su participación en la cumbre del G20 en Argentina.



El proyecto de ley fue presentado a la Cámara del Senado el pasado lunes por el ministro de la Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez, y aunque fue aprobado por unanimidad, causó polémicas entre los senadores de la bancada del Gobierno.



Menéndez indicó en su momento que Uruguay debía colaborar como parte de los convenios que ha suscrito con países en materia de cooperación militar. "Esos acuerdos comprometen a Uruguay a brindar apoyos logísticos en determinadas circunstancias", aseveró.



“Estoy en contra. No me dieron libertad de acción. A esto yo lo llamo el club de los ricos. No apoyamos los clubes de ricos. Uruguay no tiene nada que ver con el G20. No entiendo por qué Uruguay está siendo utilizado como base de operaciones” sostuvo la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira.



Por su parte, el senador Juan Castillo declaró estar "en contra de brindarle apoyo logístico a la cumbre del G20, pero la bancada nos mandará a votar. Esto es parte de la unidad de acción de nuestro partido, el Frente Amplio”.



El proyecto ley -que será discutido por la Cámara de Representantes el próximo miércoles- contempla tres artículos que autorizan la entrada al país suramericano de ocho aviones del Ejército estadounidense y 400 personas (civiles y militares) que servirán de apoyo al presidente Trump durante su participación en la cumbre que se hará en Argentina.



Este proyecto de ley permitirá el ingreso a Uruguay de cualquier otra delegación que solicite el apoyo del país para establecer los contingentes logísticos de cara a la cumbre internacional una vez sea notificado al Congreso.